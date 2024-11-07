Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов объяснил, как его подопечному Рустаму Ятимову удалось отразить удар полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко с пенальти в матче FONBET Кубка России. Команда Карпина в итоге выиграла — 1:0.

Перед ударом Рустам подходил к Барко, разговаривал с ним

— Можете объяснить с вратарской точки зрения, как Ятимову удалось совершить такое спасение?

— Интуиция подсказала Рустаму, куда будет нанесен удар. Вратарь обладает очень хорошими физическими данными. При росте 195 см он резкий, взрывной, прыгучий. Если Ятимов угадывает направление, может достать мяч, даже если тот летит в самый угол.

— Удар у Барко получился добротным, но все-таки не идеальным?

— Мяч летел в самый угол. Вратарю было непросто.

— А что вам сказал сам Рустам после игры по поводу этого пенальти? Он только за счет интуиции угадал, куда пробьет спартаковец?

— Не могу раскрывать все секреты и все нюансы, которые мы используем при подготовке к пенальти. Нам еще дальше играть. Пусть это останется при нас.

— Барко до матча с «Ростовом» реализовал в этом сезоне пять пенальти из пяти. Причем он чередовал удары в разные углы. Значит, у вас не было уверенности, как именно он пробьет в этот раз?

— Все-таки кое-какие секреты я вам раскрою. Если заметили, непосредственно перед пенальти Ятимов несколько раз подходил к Барко, с ним разговаривал. Его задача состояла в том, чтобы заставить аргентинца пробить туда, куда нам было нужно. Ему это удалось.

Полузащитник «Спартака» Эсекиэль Барко бьет пенальти в матче против «Ростова». Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— А как можно словами вынудить соперника пробить в определенный угол?

— Вы уж дальше не расспрашивайте, пожалуйста. Это уже, как говорится, внутренняя кухня.

— А вы со скамейки по разбегу Барко могли понять, куда именно он направит мяч?

— Вообще не смотрел, когда Барко бил.

- Когда обратили внимание на Ятимова и решили, что его нужно позвать в «Ростов»?

— Полтора года назад. Но тогда его не отпустили из «Истиклола».

— А часто ли вы отсматриваете матчи чемпионата Таджикистана? Или Рустам обратил на себя внимание своей игрой в азиатской Лиге чемпионов или за сборную?

— Смотрел его игры за сборную Таджикистана и за клуб в азиатской Лиге чемпионов. И в матче с Россией он отыграл очень надежно (товарищеский матч Таджикистан — Россия состоялся 17 ноября 2022 года и завершился вничью — 0:0. - Прим. «СЭ»).

— Чем он вас привлек?

— У Рустама много хороших качеств. Другое дело, что уровень РПЛ сильно отличается от чемпионата Таджикистана. Поначалу ему было трудно. Нужно определенное время, чтобы привыкнуть к скоростям, научиться быстрее принимать решения, исправить у вратаря какие-то недочеты, вывести на новый уровень.

— Вы как-то обмолвились, что у него обе ноги рабочие.

— Речь шла о средних и длинных передачах. Все, что касается роли полевого игрока в начале атаки, там, где нужны короткие и средние пасы по земле, над этим мы сейчас усиленно работаем.

Вратарь «Ростова» Рустам Ятимов и тренер вратарей Виталий Кафанов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сейчас Ятимов не мог бы бороться за место в сборной России

— Ятимов начинал сезон в «Ростове» первым номером, но оказался в запасе после двух серьезных ошибок в матче с «Оренбургом».

— Вратарь должен заработать себе место в основном составе. К нам до сезона пришли три голкипера — Ханкич, Одоевский и Ятимов. У них на троих было меньше 10 игр на уровне РПЛ. Понимали, что кто-то должен был начать чемпионат, и уже через игры мы бы определили первого номера. Ятимов свой лимит на ошибки исчерпал. Ему нужно было какое-то время посидеть на лавке, подумать. Исправить свои недочеты в тренировках и играх. Потом он снова получил шанс.

— То есть перед стартом сезона у вас не было четкого понимания, кто же является железным первым номером «Ростова»?

— Мы брали на роль первого номера именно Рустама. На него претендовали и другие клубы. Причем предлагали ему более привлекательные финансовые условия. Очень ценю, что Ятимов выбрал «Ростов», пошел на меньшую зарплату. Но в любом случае место в воротах надо завоевывать в честной конкуренции, а не просто его получать. Когда голкипер без должного опыта сразу становится первым номером, то не всегда правильно это оценивает.

— Вы искали вратаря, который по манере игры похож на Сергея Песьякова?

— Конечно, нет. Просто искали вратаря для «Ростова» на много лет вперед.

— Насколько Ятимов психологически устойчивый вратарь? Быстро ли он отходит от неудачных игр? И не впадет ли в эйфорию после сейвов?

— Если говорить об удачных действиях, то в игре с «Динамо» в чемпионате (1:1) он внес больший вклад, чем со «Спартаком». Да, в поединке с красно-белыми Ятимов взял пенальти, но во встрече с бело-голубыми выручал нас больше.

Что касается эйфории... Надеюсь, Рустам понимает, что три неплохих матча — с «Локо», «Динамо» и «Спартаком» — это не так много. Конечно, сейчас его все начинают хвалить. Но мы ему посоветовали ничего не читать. Ему нужно слушать только своих тренеров и ходить по земле! Пока вообще нет предпосылок впадать в эйфорию! Вот если отыграет так ровно весь сезон, тогда уже о чем-то и можно говорить.

— Не досадно, что Рустам выступает за сборную Таджикистана и теперь у него уже нет шансов побороться за место в сборной России?

— В свое время Ятимов не нашел команду в России, поэтому пришлось искать клуб за пределами нашей страны. Он вырос в Нижнем Новгороде, русский парень. Так получилось, что начал выступать за сборную Таджикистана. Получил там определенный опыт.

Мог ли он побороться за место в сборной России? На сегодняшний день — точно нет. Рустам пока еще не сложившийся голкипер. Он только заявил о себе, показал, что у него есть потенциал. Но надо еще работать и работать! Поверьте, недостатков хватает. Просто мы учим его играть на сильных качествах. Если научится этому, из него выйдет хороший вратарь.

Вратарь «Ростова» Рустам Ятимов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Какой у него потенциал?

— Если сравнивать его с лучшими вратарями России, с которыми мне довелось поработать, то Ятимов вполне может выйти на этот уровень. Но ему надо пройти еще много ступенек. Будут спады, падения. Главное, чтобы ему хватило характера пережить эти неудачи.

— Вы говорили, что летом в «Ростов» мог перейти экс-голкипер сборной России и «Локомотива» Гильерме.

— Переговоры с ним вели достаточно долго. Но не я, а руководство клуба. Значит, на чем-то не сошлись.