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«Барко уже многовато ошибается. Гол Жозе? Молодец, но там динамовская «стенка» разошлась». Белоус — о дерби

Белоус оценил игру «Спартака» в кубковом матче с «Динамо»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Футболист «Спартака» Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Итоги кубковой встречи «Динамо» — «Спартак» (2:3) подвел для «СЭ» Юрий Белоус.

Известный футбольный функционер Юрий Белоус поделился своим мнением о волевой победе «Спартака» над «Динамо» в кубковом дерби (3:2).Личка должен стать прагматичнее.

Тюкавин пока не лидер

— Думаю, большая зрительская аудитория получила удовольствие от просмотра этого матча. Пять забитых голов, сюжет, интересная развязка. В данной ситуации не позавидуешь только Станковичу и Личке (улыбается). Тренерам обеих команд пришлось изрядно понервничать. Все-таки было многовато ляпов, ошибок, обрезов. Зато какие эмоции! Зрелищная игра, смотрелась на одном дыхании.

— Закономерен ли результат?

— Считаю, игра была ничейная. Но кто сказал, что футбол всегда справедлив? Об этом речи здесь и не идет. Если в матче этих команд в РПЛ Тюкавин на последних секундах спас «Динамо» от поражения, то вчера Виллан Жозе нашел какую-то брешь в «стенке» бело-голубых. Она как-то странно себя повела. В итоге — волевая победа.

Виталий Мешков показывает красную карточку Деяну Станковичу.

— Вам не кажется, что Личка довольно прохладно относится к Кубку?

— Считаю, тут нужно говорить не только о Личке, но и о других тренерах. Из-за нынешней формулы турнира все понимают, что это пока не последняя игра, что еще будет плей-офф. Поэтому новая формула Кубка и вызывает порой нарекания. Во-вторых, нужно учитывать довольно плотный график. Тренеры не всегда выставляют в Кубке оптимальный состав. Тот же Тюкавин остался в запасе. Однако, повторюсь, не стоит в данном контексте за пример брать только команду Лички. А посмотрите на «Краснодар», который провалился и крупно проиграл вчера «Ахмату». Тренеры держат в голове, что в дальнейшем будут еще матчи, возможно, даже и в пути регионов. Все это, конечно, накладывает отпечаток на отношение к играм в группе.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют победу в&nbsp;матче с &laquo;Динамо&raquo;. Очередное яркое дерби. Скрытый герой — Маркиньос, Жозе сделал заявку на стартовый состав

— А правы ли те, кто утверждает, что «Динамо» при Личке не хватает прагматизма, что команда не может «закрывать» игру, ведя в счете?

— Личка всегда говорит своим футболистам: получайте удовольствие. Но рано или поздно какие-то перемены в его тренерской философии должны произойти. На первый план выйдет результат. Ведь чего не хватило «Динамо» в прошлом сезоне для чемпионства? Всего одного забитого гола! Не хватило прагматизма. Команда должна еще заматереть. Тюкавина пока не могу назвать лидером бело-голубых. Да, он ярко играл в прошлом сезоне, много забивал, но большим авторитетом в команде не был, не вел партнеров за собой. Да, у него есть ценные качества. Но этого мало. Надо еще ментально заматереть, чтобы все выгрызать! Но тут многое идет и от тренера.

Возьмем Мусаева в «Краснодаре». Честно говоря, я в него не особо верил. А он нашел подход к сильным футболистам, и сейчас мы смотрим на игру «быков» в РПЛ с интересом и удовольствием.

— Что скажете о новичке бело-голубых — Артуре. Совсем не убеждает?

— Период адаптации никто не отменял. Посмотрим дальше. Ведь за какие-то качества его же разглядели и пригласили? Помню, мы в ФК «Москва» покупали Бракамонте. Ездили за ним в Аргентину. И он почти полгода ничего не мог показать... Потом адаптировался — и пошло-поехало. А, допустим, Баррьентос в первой же игре два забил, отдал. У каждого своя история.

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов
Руслан Литвинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Литвинов уже к 40-й минуте рискует получить две желтые

— Давайте о «Спартаке». Сейчас уже понятно, в какой футбол играют красно-белые при Станковиче?

— Ой, так сразу вам и не охарактеризую стиль нынешнего «Спартака». По большому счету Станкович только начал работать, зачем сейчас делать такие выводы? Давайте подождем до конца года или даже до конца сезона.

— Барко опять забил с пенальти, но вам не кажется, что сейчас аргентинец уже не так ярок, как в самом начале российского этапа своей карьеры?

— Да, пожалуй, соглашусь с вами. У нас довольно сложный чемпионат, контактный, плотный футбол. Все поняли его козыри, и никто не дает ему толком развернуться. Видно же, что аргентинец и технически оснащен, и соображает на поле неплохо. Под него стали подстраиваться, и вот вам результат: в последнее время Барко действительно многовато ошибается. Посмотрим, что будет дальше.

— Где Литвинов полезнее: в центре обороны, где он и играл в кубковом дерби, или в опорной зоне?

— У Литвинова, к сожалению, есть одно не очень хорошее качество. Он слишком много фолит. Конечно, и опорник, и центральный защитник должны играть сзади жестко, но все же аккуратнее! А Руслан порой к 40-й минуте может получить две желтые за свои действия. Так что если арбитр будет показывать ему то, что он заслуживает, «Спартак» рискует оставаться в меньшинстве к перерыву. При этом считаю его квалифицированным футболистом. Мне он больше нравится в середине поля. Возможно, тренеры ждут, когда полностью адаптируется Абена, и тогда передвинут Литвинова повыше.

— Вы скептически относились к трансферу Виллиана Жозе. Что скажете теперь, после его шикарного победного гола со штрафного?

— Да пока я глобально своей точки зрения не поменял. Да, он забил свой первый гол за «Спартак» со стандарта. Молодец. Но это дело случая. Давайте дальше наблюдать. Он должен быть лидером команды. Пока я этого сказать не могу. И потом: мы сейчас говорим все же о Кубке, а не о РПЛ.

— Почему его гол — дело случая?

— А вы внимательно пересмотрите эпизод. Там же «стенка» странным образом рассыпалась, развалилась. Виллиан как раз попал в ту брешь, где должна была быть, по идее, голова динамовца. Он же не обвел «стенку» и не пробил поверх нее. Нет. В данном случае ему, конечно, где-то улыбнулась удача. Но гол есть гол. В футболе нередко все решает фарт.

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Юрий Белоус
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