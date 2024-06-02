«Зенит»: шанс на первый требл и третий дубль. «Балтика»: каждый сыграет за себя и свой контракт в РПЛ

Обозреватель «СЭ» — перед финалом FONBET Кубка России.

Парадокс, но «Зенит» идет на лучший сезон

Трудно найти что-то более парадоксальное в нашем футболе, чем требл или даже дубль «Зенита» в таком сезоне, как нынешний. Ведь, в отличие от чемпионского титула, нечто большее покоряется клубу из Санкт-Петербурга гораздо реже. Всех выигранных внутренних трофеев за один сезон (с Суперкубка, считаем, он начинается) не было так вообще никогда.

А теперь, в кубковом матче против «Балтики», у команды Сергея Семака на это есть реальнейший шанс. Началось с нулевой ничьей и 5:4 в серии пенальти у ЦСКА в июльском Суперкубке. Продолжилось параллельной драмой последнего тура РПЛ с «Ростовом» и в Краснодаре. Последняя задача внешне кажется самой простой. Но все самое сложное внешне выглядит самым легким...

Удивительно, но за пять предыдущих чемпионских лет подряд «Зенит» только раз выиграл Кубок — в ковидном 2020-м, когда в горячем полуфинале обыграл «Спартак», а в финале — выступавшие тогда в ФНЛ «Химки». Это единственный на данный момент Кубок Семака. До него дубль еще делал Лучано Спаллетти в 2010-м.

Но в том году Суперкубок выиграл «Рубин», а почти десятилетие спустя сезон начался для «Зенита» с проигрыша петербуржцев «Локомотиву» Юрия Семина в Суперкубке — 2:3. Как в чемпионате после Юрия Палыча никто, кроме «Зенита», чемпионом не становился, так же и первый требл в истории именно он не позволил ему одержать. Позволит ли Сергей Игнашевич, который был игроком у Семина в чемпионском «Локо» — 2002 и соперником и партнером у Семака — в последнем случае в сборной на Евро-2008?

Футболисты «Балтики» в матче против «Спартака». Фото Александр Ступников/"Спартак", Global Look Press

«Балтика» в случае победы повторит «достижения» СКА (Ростов) и «Тосно»: Кубок плюс вылет

У «Балтики», второго финалиста, своя история. В случае победы она может получиться такой же, какая была у ростовского СКА под руководством Владимира Григорьевича Федотова в 1981-м и у «Тосно» Дмитрия Парфенова в 2018-м, — выигрыш Кубка в комплекте с вылетом из элитного дивизиона. Но в первом случае, во времена СССР, была система «осень-весна», и в момент выигрыша Кубка 9 мая ростовчане еще не ведали, что их ждет. А ждали их вечно распахнутые объятия веселого города, благодарного за трофей. Вот испытания этими медными трубами СКА и не прошел.

«Тосно», за который, в отличие от СКА, обыгравшего в лужниковском финале «Спартак», почти никто не болел, — совсем другая история. Еще более жесткая, потому что через несколько дней после выигрыша Кубка команда из Ленинградской области была просто расформирована. Грубо говоря, клуб одной рукой брал трофей, а другой — банкротился.

Надо отметить, что соперником по финалу у него была команда чуть другого уровня — курский «Авангард», который ухитрился довести до финала нынешний главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев. Это был, пожалуй, рекордно нестатусный финал, после которого в РФС и задумались, что с Кубком что-то надо делать. Но тогда еще никому в голову не могло прийти то, что произойдет за пределами футбола в феврале 2022 года и повлечет за собой отстранение российских клубов из еврокубков. А значит — кучу высвободившихся слотов для внутренних соревнований.

И возникла та сложнейшая структура Кубка, в которой лишь сейчас все с трудом разобрались. С Путем РПЛ и «путем чушпанов», как успел назвать Путь регионов покойный Василий Уткин. Оттуда и добрела до финала «Балтика», которая вышла из группы с... «Зенитом»!

Да-да, они уже встречались в группе, и сильнейшего эти два матча не выявили. Дома при 28 тысячах зрителей «Балтика» выиграла — 1:0, на «Газпром-Арене» хозяева реваншировались — 2:1. По нынешним правилам — ничья и серия пенальти.

Серии эти у обеих команд тоже были, причем у калининградцев — более судьбоносная, потому что в плей-офф. С ее помощью был обыгран «Локомотив».

Футболисты «Балтики» в матче против «Зенита». Фото Global Look Press

Кубок сыграл для «Балтики» роковую роль

Очень вероятно, что этот турнир и сыграл роковую роль для «Балтики», которая со своей достаточно узкой обоймой не вывезла совмещение борьбы за выживание и за Кубок. В четвертьфинале Пути регионов в гостях с «Ростовом», когда вообще все говорило в пользу команды Валерия Карпина, она, как и «Балтика», тоже вдруг вышла полурезервным составом, объяснений чему найти невозможно. Зачем «Ростову», у которого уже не оставалось задач в чемпионате, нужна была такая масштабная ротация?

Когда команды уже выходят на поле, они бьются теми, кто есть. Никто не будет специально проигрывать — и так вышло, что «Балтика» победила поневоле. После чего у нее закончился ресурс. И поражение в предпоследнем туре чемпионата от того же «Ростова» подписало ей приговор.

В то время как «Зенит» снова стал чемпионом и его главный тренер на глазах у всего стадиона подписал новый пятилетний контракт. А Игнашевич, наоборот, после финала FONBET Кубка России из «Балтики» уйдет. Сработал он во второй части сезона неплохо, но остается понять — до той ли степени, чтобы получить предложение из РПЛ. В то, что это прямо сейчас будет ЦСКА, не верю — этому клубу популизм несвойственен, и буду крайне удивлен, если оттуда уберут Федотова, с которым сезон назад без соответствующих возможностей армейцы взяли серебро и Кубок. Да и сейчас в финале Пути РПЛ против «Зенита» дошли с третьим вратарем до серии пенальти.

Так что громко хлопнуть дверью для строчки в резюме Игнашевичу 2 июня точно не повредит. Насколько ему в нынешних обстоятельствах верят игроки — вопрос ключевой, и от него зависит, смогут ли они оказать «Зениту» сопротивление.

Предсказывать тут что-либо бессмысленно, потому что для этого надо обладать информацией о текущей внутренней ситуации в «Балтике». Надо понимать, не возникло ли у футболистов ощущения, что тренер оставил их на заклание, а сам уходит в белом костюме. Совершенно необязательно, что это именно так, — тут все зависит от коммуникативных способностей и искренности Игнашевича с командой. Фальшь, тем более в такой ситуации, игроки поймут сразу. Но и если он повел себя с ними по-настоящему — оценят.

В конце концов, им необязательно биться за Игнашевича. А обязательно — за свои контракты в РПЛ, а не в первой лиге, где платят существенно ниже. Спрос на большинство обладателей кубка будет серьезным, а на всего лишь финалистов, допустим, разгромленных в решающем матче, — не уверен.

Футболисты «Балтики» и «Спартака» выходят на матч. Фото Александр Ступников/"Спартак", Global Look Press

В том, что не будет суперфинала «Спартак» — «Зенит», виноваты только сами красно-белые

Доводилось слышать возмущения: мол, как так, что это за Кубок, в котором один участник суперфинала до него проигрывает два раза, а другой — четыре? Притом что ЦСКА в игровое время — лишь один, и то в группе, «Факелу». А, например, «Химки», шедшие Путем регионов, — и вовсе ни разу. И армейцы, и химчане уступили в сериях 11-метровых.

Что ж, такова замысловатая формула турнира, и никто ее не нарушал — а значит, с этим надо смириться. Как и с тем, что вряд ли в воскресенье «Лужники» заполнятся даже наполовину. А вот если бы в суперфинале играли «Спартак» — ЦСКА или «Спартак» — «Зенит»...

Но никто, кроме самого «Спартака», не виноват, что он проиграл в Калининграде. И РФС теперь остается рассчитывать на две категории зрителей — в первую очередь петербуржцев, многие из которых захотят лично впервые увидеть золотой дубль «Зенита», а во вторую — калининградцев, которые перед сезоном минимум вне РПЛ (который иногда, как знают в анклаве, имеет свойство затягиваться на четверть века) захотят впрок наесться большого футбола с участием своих любимцев.

И не стоит думать, что стадион ЧМ-2018 им в будущем что-то гарантирует. На этот счет можно поинтересоваться в Волгограде и особенно в Саранске. А сейчас мало того, что уже два таких стадиона вылетели, так еще два в стыках имеют максимальные шансы повторить их судьбу. И тогда в одной только первой лиге будут конкурировать четыре арены, принимавшие Месси, Роналду, Мбаппе и далее по списку.

Куда важнее и тревожнее для клуба, что Калининградская область осталась без губернатора Антона Алиханова, переведенного в Москву на должность федерального министра промышленности и торговли. Он «Балтику» всячески поддерживал, а от глав регионов в российском футболе зависит очень многое.

Поэтому дальнейшая судьба «Балтики» — в тумане. А значит, ей во что бы то ни стало надо сейчас брать то, что находится от нее на расстоянии 90 минут. И пусть напротив — «Зенит», но в одной игре возможно все. И хоть для всех питерцы — явные фавориты, не думаю, что в этом «балтийском дерби» все заранее решено.

И было бы красиво, если бы одну из главных ролей в матче сыграл воспитанник «Зенита», а ныне юный и очень одаренный игрок «Балтики» Данила Козлов, на которого прежний клуб уже снова облизывается. Но, глядя на судьбы в Питере молодых игроков (возьмем, например, Александра Коваленко), не уверен, что хочу для Козлова такого же засасывания в бразильские дебри. Там, боюсь, его съедят до тех пор, пока он наберется сил.

Но если бы Козлов решил исход финала Кубка — это был бы очень красивый сценарий, устремленный в будущее.