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Сегодня, 19:40

«Зенит» снова не убедил. Но добыл три очка и вышел в плей-офф Пути РПЛ

«Зенит» обыграл «Балтику» и вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России
Гоша Чернов
Корреспондент
Иван Сергеев в матче «Зенит» — «Балтика».
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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Сине-бело-голубые одержали тяжелую победу над «Балтикой» в FONBET Кубке России.
FONBET Кубок России. Группа C
03 окт, 17:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:1
Балтика

Дилемма Семака

После двух поражений подряд всегда очень важно победить. Чистая психология и арифметика: если ты проигрываешь в третий раз, то это уже серия, а она ведет к кризису. А если побеждаешь, то можно хотя бы сделать вид, что все в порядке, и идет движение вверх. Ну а ничьих в FONBET Кубке России быть не может.

Поэтому Сергей Семак накануне встречи с «Балтикой» оказался перед дилеммой: постараться набрать очки боевым составом в турнире, который он демонстративно называет второсортным, или стоять на своем.

Как выяснилось, дилемма была надуманной. Выбором стартового состава Сергей Богданович лишний раз подчеркнул свое отношение к Кубку, а затем подтвердил его и словами на флеш-интервью. Кубок «Зениту» на данном этапе не важен, причем мнения тренерского штаба не поменяло даже поражение в Калининграде — ни о какой мести речи не шло.

Чужие гетры калининградцев

Конечно, на выбор стартового состава сине-бело-голубых влияли и кадровые проблемы. Кержаков, Караваев, Мостовой и Марио Фернандес травмированы, Кассьерра едва восстановился, зато дали шанс другим: например, Адамов дебютировал за «Зенит» в официальной встрече, Ренан и Родригао вернулись в основу, получили игровое время Ду Кейрос с Коваленко.

Виктор Гончаренко, Валерий Карпин и&nbsp;Сергей Семак. «Локомотив» победил «Ростов», «Зенит» обыграл «Балтику». Онлайн-трансляция кубковых матчей

Семак перетряхнул и расстановку: при владении «Зенит» выстраивался в 4-3-3 с Эраковичем в роли правого защитника, а без мяча Густаво Мантуан опускался глубоко в оборону.

А вот Сергей Игнашевич не стал изобретать что-то новое и сделал ставку на смешанный состав и привычный блок 5-3-2. Глобальных сюрпризов от «Балтики» не было — разве что гетры выглядели немного странно на контрасте с остальной формой. Оказалось, калининградцы позаимствовали белые гетры у хозяев, чтобы они не сливались с темно-синими зенитовскими.

Типичные проблемы чемпиона

Но чужая экипировка никак не влияла на самоотдачу «Балтики». Она создала первый опасный момент в матче, когда Адамов не позволил забить Малярову, и в целом прекрасно чувствовала себя на контратаках. Хотя счет открыл «Зенита»: эстетский гол удался Сергееву, который изящно обработал мяч и вонзил его под перекладину.

Но на этом чемпионы России остановились. Типичная черта современного «Зенита» — ослабление хватки сразу после гола. Сине-бело-голубые вновь не добили противника, за что вскоре поплатились: Адамов отразил мяч после прострела Мусаева прямо на Бистровича, и хорват сравнял счет. Опять дала знать о себе еще одна болезнь петербуржцев — слабая оборона после собственных сорванных угловых.

В конце первого тайма «Балтика» выглядела лучше, о чем говорит момент у Гузины в добавленное время — Адамов еле вытащил мяч, а для Семака это стало призывом к действию.

Гол Ду Кейроса

В перерыве главный тренер «Зенита» сделал тройную замену, причем перестановки коснулись каждой полевой линии: Ренан, Коваленко и Изидор по-своему сыграли неудачно, хотя вопросы были не только к ним. Интересно, что не изменилась структура: «Зенит» продолжил играть гибридной схемой, хотя она не оправдала себя в первом тайме.

С выходом Кассьерры в атаке стало повеселее, но сам колумбиец сыграл не на своем нынешнем уровне, а в стиле прошлого сезона: Матео больше отвлекал внимание защитников и освобождал пространство для партнеров, чем бил сам. Впрочем, в голевой атаке поучаствовал: Сергеев бросил в прорыв Мантуана, тот прострелил, Кассьерра остановил Ду Кейросу, который и забил победный мяч.

Но и тут невская команда ослабила хватку и оставила «Балтику» в живых. Вендел мог забить сразу же, хороший момент был и у Мантуана, а в добавленное время все тот же Вендел обыграл за пределами штрафной голкипера гостей Бориско, но не попал в ворота.

Тем не менее «Зенит» все равно добился победы, которая вывела его на первое место в группе и гарантировала участие в плей-офф Пути РПЛ. Но удовлетворения от игры чемпиона России все еще нет. Может быть, какие-то ответы даст субботний матч против «Сочи».

Сергей Семак
Футбол
ФК Балтика
ФК Зенит
Ду Кейрос
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