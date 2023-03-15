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Кубок России

Сегодня, 23:25

«Динамо» прошло «Зенит». Судья Кукуляк не прошел проверку большим матчем

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Эмоции игроков «Динамо» после победы над «Зенитом» в матче FONBET Кубка России.
Фото пресс-служба «Динамо»
Вячеслав Караваев в матче FONBET Кубка России «Зенит» — «Динамо».
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Эмоции игроков «Динамо» после победы над «Зенитом» в матче FONBET Кубка России.
Фото пресс-служба «Динамо»
Эмоции игроков «Динамо» после победы над «Зенитом» в матче FONBET Кубка России.
Фото пресс-служба «Динамо»
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Реплика Леонида Волотко.
Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
15 мар, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:1
Динамо

Четвертьфинал Пути регионов подарил идеальную афишу, когда так хотелось обсуждать только футбол: посмотреть, как «Динамо» справляется с игровыми проблемами и что из себя представляет «Зенит» без нескольких лидеров. Что угодно — лишь бы не говорить о судействе.

Не получилось.

И это — главное разочарование. Ведь интриг и правда хватало!

Например, в преддверии встречи с бело-голубыми Сергей Семак чуть ли не впервые оказался в ситуации, когда кадровый кризис (если так вообще можно выразиться, учитывая ресурсы чемпиона) совпал с матчем против топ-соперника.

Арсен Захарян (&laquo;Динамо&raquo;) и&nbsp;Вендел (&laquo;Зенит&raquo;). «Динамо» выбило «Зенит» из Кубка в скандальном матче. Бело-голубые спасли судью от полного позора

Проблемные позиции возникли в каждой линии: Малком, Родригао и Барриос не вышли на поле из-за дисквалификации (последний еще и повреждение получил). Добавим сюда травму Сергеева и ротацию (вместо Мостового появился Мантуан, игровое время получили Бакаев с Васютиным), а также кошмарное начало для хозяев — и получим идеальный краш-тест, который «Зениту» требовалось пройти без нескольких человек, делающих разницу.

Питерцы выстояли, хотя подняться после зверского нокдауна от Нгамале объективно непросто. «Динамо» тоже выступало без Смолова и Кутицкого, а также оставшегося в запасе Дасы. Но получило слишком солидную фору — конечно, полностью заслуженную, но с огромной долей фарта. Повести на 10-й секунде после удара в штангу и рикошета от спины вратаря — идеальный старт! А с таким соперником — особенно.

Одна проблема — после этого пришлось монотонно удерживать натиск и давление, которое команда Семака обрушило на оборону москвичей. Да, без Малкома впереди и Барриоса в центре поля, пылесосящего опорную зону и отвечающего за разгон атак. Но зато с системой, которая позволяет тренеру сине-бело-голубых не отходить от философии и сохранять напор даже с менее статусными исполнителями.

Например, до перерыва Лещук мог пропустить от Мантуана, попавшего в перекладину, а не по полупустым воротам. И ничего не мог сделать с ударом Бакаева, которому хватило минимального прыжка, чтобы замкнуть радиоуправляемый навес от Дугласа Сантоса.

В начале второго тайма возникло полное ощущение, что ничья в основное время и серия пенальти — максимум, на который по такой игре может рассчитывать «Динамо». «Зенит» доминировал, подбирался ко второму голу и только увеличивал прессинг... Но дальше случился эпизод, после которого любой клуб почувствовал бы себя неуязвимым.

Эмоции игроков &laquo;Зенита&raquo; после вылета из&nbsp;FONBET Кубка России. «Зенит» не заслужил победу в Кубке. Теперь у него осталась одна цель — чемпионат

После рестарта сезона мы каждую неделю фиксируем судейские скандалы: некоторые тушат эксперты и члены ЭСК РФС, оправдывая арбитров и говоря о «сложнообъяснимых решениях», как Павел Каманцев во время разбора действий Владислава Безбородова. Но уровень недоверия из-за всего этого не падает — а после того, что выдал в Питере Кукуляк, поднимается до максимальной отметки.

То, что Тюкавин успел к мячу первым, а Клаудиньо сфолил ударом по ноге форварда сзади, видел каждый. Это заметили и видеоассистенты, которые позвали арбитра к монитору. Более очевидного пенальти просто не существует. Пока Кукуляк изучал повторы с разных ракурсов, лично я поражался одному: как можно не заметить ТАКОЕ в игре? Ведь ВАР придумали для более сложных моментов.

Эмоции игроков «Динамо» после победы над «Зенитом» в матче FONBET Кубка России. Фото пресс-служба «Динамо»
Фото пресс-служба «Динамо»

Дальнейший жест рефери шокировал — и заранее испортил впечатления от футбола. Понятно, что на эмоциях тот же Клаудиньо убеждал всех вокруг, что не нарушал правила. Но я уверен — после матча (и просмотра повторов на свежую голову) даже зенитовцам станет неудобно. Потому что побеждать во встречах с такими решениями рефери как-то неловко...

Кукуляку повезло, что «Динамо» победило, а его ошибка не повлияла на исход. А, скорее всего, даже завела команду Йокановича, которая забрала концовку и вырвала победу в серии пенальти.

Но вопросов и, главное, опасений после увиденного на «Газпром Арене» теперь слишком много. Нашим судьям не помогает даже ВАР — худший итог статусного четвертьфинала. Как же обидно, что вместо эмоциональной победы «Динамо» мы обсуждаем именно это. В который раз.

Вильмар Барриос
Игорь Лещук
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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