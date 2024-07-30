Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Статьи
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 23:15

11:0 за три матча: «Зенит» перемалывает всех. Новая жертва — «Факел»

«Зенит» разгромил «Факел» в матче Кубка России
Гоша Чернов
Корреспондент
Футболисты «Зенита» празднуют гол Александра Ерохина «Факелу».
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Футболисты «Зенита» выходят на матч против «Факела» в Кубке России.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
1/2
Telegram Дзен
Сине-бело-голубые одержали очередную разгромную победу — на этот раз на старте FONBET Кубка России.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D
30 июл, 21:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:0
Факел

Первый домашний матч

На старте сезона «Зенит» не просто страшен, а пугающе безупречен. В первых матчах сине-бело-голубые забили по четыре мяча в трех волжских городах — Волгограде, Самаре и Казани — и теперь вернулись в Санкт-Петербург, где сильно соскучились по своим болельщикам.

Под первую домашнюю игру петербургский клуб подготовил красочный презентационный ролик, а перед стартовым свистком на газоне «Газпром Арены» появился гигантский баннер с юбилейным шевроном и слоганом «Все в наших цветах».

«Вираж» тоже подготовился: перед матчем фанаты развернули полотно с изображением легендарного вратаря «Зенита» Леонида Иванова и афишей матча Кубка СССР с московским «Динамо», который состоялся ровно 80 лет назад. В том 1944 году ленинградцы выиграли первый трофей в своей истории.

«Зенит» имеет полное право на помпезное представление, ведь в прошлом сезоне выиграл все три турнира и этот начал с очередного трофея. Но задача в столетний сезон сложна: защитить все титулы, в том числе звание обладателя FONBET Кубка России.

Сергей Семак (&laquo;Зенит&raquo;) и&nbsp;Игорь Черевченко (&laquo;Факел&raquo;). «Зенит» разгромил «Факел», «Локомотив» победил «Ростов». Онлайн-трансляция матча Кубка

Серьезная ротация с обеих сторон

Из группы сине-бело-голубым будет сложнее не выйти, чем попасть в плей-офф Пути РПЛ: в квартете с «Рубином», «Акроном» и «Факел» «Зенит» выглядит жирнейшим фаворитом, что доказал уже в стартовом туре.

При этом на игру с воронежцами Сергей Семак выставил совсем не оптимальный состав: из безусловной основы в нем оказались только Нино и Барриос. А Клаудиньо вообще не попал в заявку, что породило очередную волну слухов о вероятном трансфере бразильца во «Фламенго» или куда-то еще.

Семак еще и решил поэкспериментировать со схемой: «Зенит» начал игру по расстановке 4-4-2 с ромбом в центре поля, причем в паре с Сергеевым вышел вингер Мантуан, а капитан Ерохин исполнял роль «десятки». Игорь Черевченко тоже перетряхнул состав: в основе «Факела» вообще не было игроков, которые вышли в стартовом составе на субботний матч с «Акроном».

Футболисты «Зенита» выходят на матч против «Факела» в Кубке России.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Гол Ерохина

Воронежцы ожидаемо припарковали автобус у своей штрафной и даже не претендовали на контроль мяча. «Зенит» с подобной тактикой соперника сталкивался в субботу на матче с «Рубином», но тогда на поле находились Глушенков, Вендел и другие лидеры команды, а сейчас взламывать оборону противника было тяжелее. Местами игра «Зенита» в первом тайме напоминала весеннюю, когда чемпион регулярно мучился с аутсайдерами.

Несколько неплохих моментов сине-бело-голубые создали: в одном из них Мантуан чуть не убежал один на один, в другом Алип неожиданно расчехлил пушку. Но гол все же пришел со стандартного положения: Артур исполнил угловой точно на Ерохина, и Александр открыл счет.

Гол подоспел вовремя. Кажется, если бы не угловой, то «Зенит» продолжил бы нервно искать щели в плотной обороне «Факела», и не факт, что нашел бы их. Строго говоря, и после забитого мяча петербуржцы продолжили этим безуспешно заниматься, но при счете 1:0 вскрывать чужую защиту намного приятнее, чем при 0:0.

И снова разгром

В перерыве Семак наконец-то дал игровое время воспитаннику «Зенита» Васильеву, который заменил Барриоса. Черевченко тоже сделал перестановку, освежившую игру: вышедший на поле Марков уже в начале второго тайма вывел Брахими на ударную позицию — чуть мимо штанги. А на 64-й минуте Марков уже сам замыкал размашистую атаку, но тоже не был точен.

«Зенит» половину второго тайма играл заметно ниже своего уровня и не создавал голевые моменты до 70-й минуты. Но затем забил. Вновь помог угловой: Гудиев махнул мимо мяча, а Черов срезал в свои.

Совпадение или нет, но «Зенит» забил второй после появления на поле уже легендарной связки Вендел — Глушенков. Третий гол спродюсировал как раз Максим: воронежцы дали ему целый вагон времени, за которое он нашел Ерохина в штрафной — Гудиев, правда, в блестящем прыжке отразил мяч, но на добивании подоспел Изидор. Француз отличился во втором матче подряд!

Вскоре Изидор мог вообще оформить дубль, однако его гол отменили из-за офсайда.

А еще через несколько минут гости остались в меньшинстве. Упомянутая выше связка вновь сработала: Вендел вывел Глушенкова на оперативный простор, а Максима снес Багамаев — лишение явной возможности забить и красная карточка защитнику «Факела».

В концовке воронежцы совсем бросили играть, а «Зенит» куражился, но не забил. До четырех на этот раз не дотянул, но и трех хватило.

Футбол
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
2
Обсудить
Читайте также
Соревнования по триатлону на Олимпиаде-2024 снова перенесли
Российских журналистов лишили национального статуса на Олимпиаде
Проваливших гендерный тест боксеров допустили до женских соревнований на ОИ
Что происходит в «Краснодаре»: умеет ли Галицкий признавать свои ошибки
Лукашенко помиловал приговоренного к казни гражданина ФРГ Кригера
Расставить проценты: доходы от вкладов свыше 180 тыс. подпадут под налог
Популярное видео
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
Кубок России 30 июля, результаты матчей: «Локомотив» победил «Ростов» и другие игры
«Зенит» разгромил «Факел» в матче Кубка России
«Зенит» — «Факел»: Изидор забил третий гол петербуржцев
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» разгромил «Факел», «Локомотив» победил «Ростов». Онлайн-трансляция матча Кубка
«Зенит» — «Факел»: петербуржцы увеличили преимущество
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

«Локомотив» исправился за поражение от «Динамо». Но у «Ростова» могут быть вопросы к судейству