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Сегодня, 12:00

Победный мяч Алипа — такой же шок, как гол Карвахаля в финале ЛЧ. Но это — показатель уверенных в себе команд

«Зенит» обыграл «Балтику» в суперфинале Кубка России
Игорь Рабинер
Обозреватель
Радость футболистов «Зенита» после гола Нуралы Алипа в добавленное время.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Игорь Рабинер — о камбэке «Зенита» в суперфинале Кубка России.

Жаль, что такая «Балтика» не дотянула до серии пенальти

Почему-то почти не сомневался, что этим и закончится. Не конкретно голом Нуралы Алипа, конечно — как подобное вообразишь? — но мячом «Зенита» в концовке в принципе. Дожимать команда Сергея Семака, когда находится в хорошем расположении духа, умеет прекрасно. Соперник в первом тайме заставил ее раскачаться — не отбей Денис Адамов в штангу мяч после удара с близкого расстояния Виталия Лисаковича и стань счет 0:2...

Но Адамов отбил, а дальше уже «Зенит» неумолимо сдавливал петлю на балтийской шее. И уже капитан Кристиан Бистрович сделал грубейшую ошибку, которая едва не привела к голу, и защитники калининградцев еле успевали, и один гол питерцев ВАР аннулировал, но добивание Нино после удара Вячеслава Караваева отменить было невозможно. Бразильский центральный защитник, как и позже — казахстанский, в таком матче забил свой первый мяч в сезоне.

Вот только мне очень жаль, что «Балтика» полторы минуты не дотянула до пенальти. Она так самоотреченно рубилась и прилично (особенно, конечно, в первом тайме и в начале второго) играла в футбол, что заслуживала серии. А там... Я могу сколько угодно быть уверенным, что потрясающий Евгений Латышонок «съел» бы своего одноклассника по академии «Краснодара» Адамова. Но мы этого уже никогда не узнаем.

«Краснодар», кстати, — второй выгодоприобретатель от такого результата финала Кубка — после, естественно, самого «Зенита». Потому что он становится участником Суперкубка и получает еще один шанс на трофей. Шанс из одного матча.

Футболисты &laquo;Зенита&raquo; с&nbsp;чемпионским кубком. «Зенит» еще и так умеет! Фантастический переворот в концовке подарил сине-бело-голубым победу в Кубке

«Балтика» забила на исходе первого тайма блестящий командный гол (браво и Виталию Лисаковичу, протащившему мяч тридцать метров, и автору классного голевого паса Даниле Козлову), но не повторила истории СКА (Ростов) и «Тосно» — Кубок плюс вылет. Хотя для только что покинувшей РПЛ команды Латышонок, Козлов и Ко играли героически.

И Сергею Игнашевичу за такой настрой футболистов, многим из которых теперь придется искать другие клубы, — большой респект. Он нашел слова! Он заставил забыть обо всем, кроме того, что здесь и сейчас.

После игры он объявил-таки об уходе, хотя во время нее комментаторы опровергали, что он сделал подобное заявление до матча. Я все-таки надеялся, что он останется, не отбросит «Балтику», как ракету-носитель для собственной карьеры, и вернет ее в РПЛ. Но осуждать его за это нельзя — тех предложений, которые, вероятно, у него есть сегодня, завтра может и не быть. Не пойму только, если Игнашевич уйдет в никуда, посчитав, что первая лига — это уже не его уровень, а из РПЛ устроившего его варианта в итоге не дождется.

Но такой суперфинал Кубка в любом случае стал достойным прощанием с командой и городом. А также лишним напоминанием, что вылетать ей с весенним уровнем футбола и футболистов было совершенно необязательно. И мне, с интересом наблюдающему (как и многие из вас) за ростом многообещающего тренера, было бы любопытно через какое-то время увидеть честный и детальный разбор — что у Игнашевича получилось и нет в прошедшем сезоне. Хотя человеком он представляется достаточно закрытым, и не уверен, что даже если такой анализ и будет проведен, то Сергей Николаевич захочет делать его достоянием общественности.

Густаво Мантуан и Нуралы Алип празднуют гол.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Лучше играть суперфинал Кубка до финала Лиги чемпионов. Но матч в «Лужниках» совсем не разочаровал

А у «Зенита» — первый его росийский требл в истории (еще два в нулевые годы было у ЦСКА). И уже одно это делает победу над «Балтикой» исторической для сине-бело-голубых.

И максимально парадоксальной.

В сезоне, когда клуб из Санкт-Петербурга мог все проиграть, он все выиграл. Суперкубок — в серии пенальти, чемпионат — победным голом «Ростову» на 85-й минуте в последнем туре, суперфинал Кубка — за полторы минуты до финального свистка.

И нельзя сказать, что вчера это произошло не по делу. В роли Муми Нгамале теперь выступил Алип, которого перед матчем, как оказалось, призвал забить и тем самым вдохновил на первый гол в сезоне один из помощников Сергея Семака — легенда Самары и Санкт-Петербурга Александр Анюков.

Алип, забивающий победный гол в Кубке за «Зенит», причем не со стандарта (как он там вообще оказался?!), — это примерно такая же фантасмагория, как решающий мяч Дани Карвахаля за «Реал» в финале Лиги чемпионов. Но когда команды, каждая на своем уровне, привыкли к победам, любая аномалия в ее пользу — норма. Интересно, кстати, а что будет, если махнуть не глядя двух тренеров — Карло Анчелотти и Семака? Надо бы Флорентино Пересу шепнуть идею.

Лучше, конечно, проводить суперфинал Кубка России до финала Лиги чемпионов, а не после. Самый главный матч клубного сезона должен быть последним, кульминационным. Но, к счастью, матч «Балтика» — «Зенит» совсем не выглядел скучным, отвлекаться от него не хотелось ни на секунду. Спасибо за это в первую очередь калининградцам. Но и чемпиону, который не предстал пресловутыми академиками с тросточками, как это не раз бывало в сезоне.

Два Сергея — Карасев в комплекте с Ивановым в роли видеоарбитра — отработали хорошо. Первый эпизод с подкатом Нино под Козлова в штрафной абсолютно точно оценил главный судья, увидевший, что бразилец сперва сыграл в мяч. Во втором случае рефери не заметил удара Александра Ерохина по ноге тезке Жирова, но ему верно подсказал Иванов, а у монитора Карасев разобрался и принял верное решение. Так что в этом смысле — никаких скандалов.

Автор победного гола защитник &laquo;Зенита&raquo; Нуралы Алип разбил себе голову крышкой трофея после суперфинала Кубка России с &laquo;Балтикой&raquo; (2:1).

Спасибо «Балтике», что не наложила в штаны

Многие опасались за антураж суперфинала в «Лужниках» без участия московских клубов и сетовали, что пары «Спартак» — «Зенит» или «Спартак» — ЦСКА были бы гораздо более посещаемыми и ажиотажными. Но 41 776 зрителей — очень достойные цифры. И вряд ли хоть один из них был разочарован, что пошел на эту игру. Расстроиться тем, кто болел за «Балтику», можно было по поводу результата — но не азарта, нерва игры, да и ее качества тоже. Скучно не становилось ни на секунду — с того самого момента, когда «Балтика» сразу рванула вперед и в первой десятиминутке создала два отличных шанса на угловых. И стало понятно — нет, эти парни не наложили в штаны!

Из зенитовцев кроме непривычных авторов голов отмечу Клаудиньо. Неудачно проведший весну, бразилец в последнем матче сезона наконец стал самим собой — начал с паса на пустые ворота Ивану Сергееву (как тот ухитрился не попасть?), а потом раздал еще с десяток первоклассных передач. Интересно, посвятили ли Клаудиньо в старинное правило опытных российских и даже еще советских футболистов, согласно которому нужно сыграть на максимуме первый и последний матч сезона? Первый — чтобы попасть в состав, последний — чтобы не выгнали.

&laquo;Зенит&raquo; в&nbsp;концовке вырвал победу у &laquo;Балтики&raquo; (2:1) в&nbsp;суперфинале Кубка России. Радость Густаво Мантуана и&nbsp;Нуралы Алипа. Финалы Кубка — гарантия драмы. Как «Зенит» снова выдал концовку мечты?!

Очередной сумасшедший перформанс выдал Латышонок, которого в следующем сезоне очень хочу увидеть там, где он воспитывался — в «Краснодаре». Это после ухода Матвея Сафонова в «ПСЖ» было бы красиво и правильно. Абсолютно зрелый вратарь с мощным менталитетом. Но если верить инсайдам, то вероятнее появление у «быков» 19-летнего Данилы Козлова. Это тоже было бы здорово. Сам Козлов наибольший интерес проявляет к отъезду в Европу, но звучало из его уст это после игры не слишком категорично. Он полностью подходит «Краснодару» (в том виде, в каком его представляет Сергей Галицкий) по стилю. А вот, допустим, в трансфер Козлова в «Спартак» — учитывая, что футболист родом из Санкт-Петербурга — не верю.

«Балтике» желаю вернуться в РПЛ за сезон, а не за 25 (или сколько там?), как в прошлый раз. А «Зениту», который и так уже взял все... Думаю, в сезон столетия за него беспокоиться не надо. Он уже абсолютный триумфатор: впервые с 2005 года проиграв семь матчей в чемпионате, а еще два — в Кубке (той же «Балтике» в группе и «Динамо» в плей-офф Пути РПЛ), команда Семака в конечном счете сработала по принципу «Победитель получает все».

Нуралы Алип
Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Зенит
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