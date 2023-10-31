Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 21:45

Сергеев — снова джокер. Иван обеспечил «Зениту» победу в группе

Гоша Чернов
Корреспондент
Иван Сергеев наносит удар по воротам «Крыльев Советов».
Фото ФК «Зенит»
Telegram Дзен
Сине-бело-голубые одержали непростую победу над «Крыльями Советов» в FONBET Кубке России.
FONBET Кубок России. Группа C
31 окт, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:0
Крылья Советов

Товарищеский матч

Сразу после жеребьевки группового этапа FONBET Кубка России стало ясно, что «Зенит» без проблем выйдет в плей-офф. Так и произошло: сине-бело-голубые подчеркнуто играли вторым составом в каждом матче этой стадии, но все равно досрочно гарантировали себе место в 1/4 финала Пути РПЛ.

Напротив, «Крылья Советов» осенью были слишком сосредоточены на успешной игре в премьер-лиге и заранее потеряли все шансы на кубковую весну. «Зенит» теоретически мог опуститься на второе место в группе по итогам тура, но вряд ли команду Сергея Семака это беспокоило. Поэтому у вторничного матча были все признаки товарищеского.

Массовая ротация

Впрочем, «Зенит» и раньше относился к Кубку не так серьезно, как к чемпионату. И сейчас стоило ждать от тренерского штаба мощной ротации. Из тех, кто выходил на субботнюю встречу с «Ахматом», в основе остался только Алип — Нуралы пропустит следующую игру РПЛ из-за перебора желтых карточек, так что этот ход Семака объясним.

Клаудиньо (&laquo;Зенит&raquo;). «Зенит» выстрадал победу над «Ахматом». И потерял Клаудиньо?

Кассьерра и Сергеев остались в запасе, Изидор не был готов играть полный матч, поэтому сине-бело-голубые вышли вообще без номинальных нападающих. Еще и схема выглядела диковинно для команды Семака — 3-4-3 с Суторминым, Ерохиным и Мостовым впереди.

«Крылья» тоже изменились до неузнаваемости. У них впереди выездная встреча с «Краснодаром», так что тем более не имело смысла лезть из кожи вон и рисковать лидерами. Хотя некоторые из них вышли: например, капитан Солдатенков и Горшков, игравший на непривычной позиции опорника.

Андрей Мостовой (слева) и Юрий Горшков.
Фото ФК «Зенит»

Шаткий старт хозяев

К удивлению, именно волжане создали первый голевой момент, причем уже на первой минуте: Алип ошибся при перехвате, упустил Шитова, но «Зенит» выручил Кержаков. В том же эпизоде болезненный удар получил Хубулов, которого будто бы разозлило такое начало: на стартовых минутах он был очень активен, как и вся команда гостей. Довольно долго «Зенит» вообще не мог выкарабкаться со своей половины поля, а самарцы бомбардировали штрафную Кержакова подачами с угловых.

Сине-бело-голубые опомнились только после десятой минуты и сами чуть не забили со стандарта: Ерохин отлично бил головой, однако на пути мяча в ворота случайно оказался Мостовой. Чуть позже временный центрфорвард «Зенита» нанес еще один опасный удар головой, но «Крылья» выстояли.

Вся основная угроза воротам Ломаева исходила со стандартов, а это показательно. И в атаке, и в обороне хозяев царила несогласованность, которая порой приводила к проблемам. Например, в одном из эпизодов Ренан под давлением дал пас Кержакову дробящим мячом прямо в створ ворот — в ответ Михаил выразил справедливое недовольство.

Михаил Кержаков.
Фото ФК «Зенит»

Отмененный и легальный голы Сергеева

Ренан еще и получил раннюю желтую карточку, из-за которой был заменен в перерыве. Ушел с поля и Сутормин, а на газоне появились футболисты основы — Сергеев и Мантуан. Расстановка при этом осталась прежней, как и проблемы. «Крылья» снова начали тайм с убойного момента, причем на этот раз он был тройным: Шитов и дважды Солдатенков в течение пары секунд могли открыть счет, но «Зенит» чудом спасся.

С выходом Сергеева ощутимой остроты впереди не прибавилось, но Иван — классический нападающий, и ему, в отличие от Ерохина, хватило и одного момента, чтобы забить. Гол в ворота бывшей команды он праздновать не стал, зато вместе с Круговым и партнерами отметил рождение дочери Данила. И только после этого главного арбитра Павла Кукуяна отправили смотреть повтор, где он увидел игру Коваленко рукой по ходу результативной атаки.

Нельзя сказать, что отмененный гол раззадорил «Зенит». Нет, темп игры остался тем же, количество брака у обеих команд — аналогично. Но сине-бело-голубые все-таки вырвали победу. Ломаева, скверно играющего ногами, весь первый тайм покусывали прессингом, и после перерыва он решил выбивать мяч вперед. Но так делать тоже плохо, потому что можно легко проиграть борьбу и получить контратаку.

На 87-й минуте мы увидели наглядное подтверждение тому, почему современные тренеры предпочитают разыгрывать мяч от ворот с ближним: Ломаев выбил в центр, Ерохин выпрыгнул выше всех, а Сергеев убежал от Евгеньева с Барачем.

Победа утверждает «Зенит» на первом месте в группе, но эта игра — из тех, что лучше не вспоминать. Промежуточную задачу в Кубке сине-бело-голубые выполнили и, в отличие от прошлого сезона, попали в плей-офф Пути РПЛ.

Иван Сергеев
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
1
Обсудить
Читайте также
Железный Майк, Хартли, головорезы из «Витязя». 50 самых важных канадцев в истории нашего хоккея
Оставьте в покое Шанаеву! Фигуристка, поранившая соперницу, — жертва нелепой случайности
Spiegel: Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара из-за высказываний
Задержаны двое подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе
Общее число жертв аварии на шахте в Караганде достигло 46
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Семак рассказал, о чем общался с судьей после матча с «Крыльями»
«Зенит» обыграл «Крылья», «Балтика» разгромила «Ахмат»: онлайн-трансляция матчей дня Кубка России
FONBET Кубок России: «Зенит» обыграл «Крылья», «Спартак» — «Краснодар». Расписание матчей 6-го тура групп РПЛ
FONBET Кубок России: итоговое положение в группе C
«Балтика» разгромила «Ахмат» и вышла в плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России
Семак выразил недовольство календарем FONBET Кубка России в плей-офф
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Считаете, я думаю о том, что в клубе ищут мне замену?» Абаскаль и Личка — после разгрома в Кубке России