Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Статьи
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 22:15

Первый голевой пас Соболева за «Зенит» — под открытые оскорбления «виража». Питер победил «Рубин»

Голевая передача Соболева помогла «Зениту» обыграть «Рубин» в Кубке России
Гоша Чернов
Корреспондент
17 сентября. «Зенит» обыграл «Рубин» (2:0) в Кубке России.
Фото ФК «Зенит»
Telegram Дзен
Петербуржцы одолели команду Рахимова в FONBET Кубке России.

Действующий обладатель FONET Кубка России «Зенит» укрепил лидерство в своей группе благодаря победе над «Рубином». В первом тайме счет открыл Густаво Мантуан, а после перерыва второй мяч забил Дмитрий Чистяков.

Но главным событием встречи стал вовсе не ее результат и не чей-то гол, а дебют Александра Соболева в сине-бело-голубой футболке перед трибунами «Газпром Арены».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D
17 сент, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
Рубин

«Долгожданный» дебют

Встречу новичка петербуржцев с болельщиками «Зенита» ждали с самого его перехода 30 августа. Но календарь оттягивал свидание, и только сейчас состоялась премьера Соболева на теперь уже домашнем для него стадионе.

Александр Соболев. Фанаты «Зенита» жестко встретили Соболева: освистали, обматерили и запустили по трибуне надувного дельфина

Болельщики сине-бело-голубых выражали однозначное отношение к новичку на других матчах — например, на одной из игр «Зенита-2», а также во время гостевой товарищеской встречи с «Кайратом», где Соболев и дебютировал за невскую команду. Всякий раз Александра встречали совсем не приветливо, а по-разному его обзывали — например, «петухом».

Теперь настало время полноценной встречи: на кубковых матчах не действует паспорт болельщика, поэтому «вираж» прибыл на стадион в многотысячном составе. Прежде всего, болельщики обнародовали красочный перформанс с рычащим медведем и девизом «Слава России». А под полотном вывесили другой баннер — с надписью «Пропаганда любви, преданности». Возможно, это тоже было посвящено Соболеву.

Неоднозначная игра

Форвард «Зенита» привлекал наибольшее внимание болельщиков в этот вечер. Когда диктор анонсировал стартовый состав, фамилию Соболева «Газпром Арена» встретила гулом и свистом, а «вираж» еще и успел выкрикнуть: «Свинья!» Этим словом фанаты сине-бело-голубых в эпоху до Fan ID встречали объявление каждого игрока основы «Спартака» при встрече с ним.

На протяжении всего матча «вираж» распевал одно и то же оскорбление Соболева под различные мотивы, особенно в первом тайме, когда Александр еще находился на поле. А после перерыва активные фанаты невской команды устроили полноценное шоу — кто-то запустил по сектору надувного дельфина, которого на протяжении нескольких минут болельщики отбивали, как волейбольный мяч.

Игра в этот вечер отошла на второй план. Но для протокола отметим, что Соболев уже на 3-й минуте получил желтую карточку, а на 26-й отдал результативную передачу на Мантуана, первую на петербургском этапе карьеры. Сделал форвард это под аккомпанемент оскорблений «виража». В перерыве его заменили, но едва ли из-за происходящего на трибунах — скорее всего, из-за предупреждения. «Газпром Арена» освистала фамилию Соболева и во время замены.

Гол Чистякова

«Рубин» за первый тайм нанес всего один опасный удар — на 39-й минуте Апшацев со штрафного отправил мяч чуть выше ворот Адамова. После перерыва команда Рашида Рахимова не прибавила, да и «Зенит» будто бы действовал на автомате. Не хватало только второго гола. И он состоялся на 58-й минуте: Чистяков забил первый мяч за «Зенит» с ноября 2021 года.

Счет 2:0 полностью устраивал действующих победителей турнира, поэтому они не форсировали дальнейшие события. Хотя и могли довести счет до крупного — гол Артура отменили из-за офсайда.

А вот «Рубин» даже не попытался реанимировать интригу и покинул Санкт-Петербург без забитых мячей. Сине-бело-голубые победили и продолжают лидировать в своей группе.

Александр Соболев
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Игрок «Салавата» Кузьмин врезался в борт головой и покинул лед на носилках
Сербский дзюдоист дисквалифицирован за то, что перекрестился на Олимпиаде
В Кремле связали увеличение численности ВС РФ с международными угрозами
Захотел играть за сборную пьяным, бить рекорды Лоськова. Дзюба сделал скандальные заявления
Ключевая причина: под налог на вклады подпадут доходы по ним от 190 тысяч
Пострадавших при ЧП в школе Челябинска детей отправят спецбортом в Москву
Популярное видео
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Пари НН»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
6 голов в матче «Динамо» — «Ахмат», дебют Дзюбы за «Акрон», автогол Литвинова: обзор дня
«Чайка» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сокол»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Родина»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 8-го тура 14 сентября
РПЛ: видео голов 8-го тура 13 сентября
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
Олег Иванов: «Кто из нас с Дзюбой закончит карьеру раньше? Там наверху скажут»
Соболев в своих соцсетях поблагодарил фанатов «Зенита» за поддержку
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
Ещенко считает, что оскорбления болельщиков «Зенита» в адрес Соболева могут быть временными
Семак не смог назвать сроки возвращения Глушенкова на поле
ЦСКА — «Краснодар», «Динамо» Мх — «Динамо». Онлайн-трансляция матчей Кубка России
Материалы сюжета Соболев сменил «Спартак» на «Зенит»: из Москвы — в Санкт-Петербург
Соболев в своих соцсетях поблагодарил фанатов «Зенита» за поддержку
Ещенко считает, что оскорбления болельщиков «Зенита» в адрес Соболева могут быть временными
Соболев — о своей мотивации: «Я пришел в клуб, у которого второе имя — чемпион»
Соболев у трибун поблагодарил фанатов «Зенита», несмотря на оскорбления в матче с «Рубином»
Семак — об оскорблениях в адрес Соболева: «Саша — член команды. А болельщики сами решают, как к кому относиться»
Соболев: «С трибун великолепно поддерживали «Зенит», болельщикам можно сказать только спасибо»
Сегодня
Вчера
Неделя