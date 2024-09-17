Петербуржцы одолели команду Рахимова в FONBET Кубке России.

Действующий обладатель FONET Кубка России «Зенит» укрепил лидерство в своей группе благодаря победе над «Рубином». В первом тайме счет открыл Густаво Мантуан, а после перерыва второй мяч забил Дмитрий Чистяков.

Но главным событием встречи стал вовсе не ее результат и не чей-то гол, а дебют Александра Соболева в сине-бело-голубой футболке перед трибунами «Газпром Арены».

«Долгожданный» дебют

Встречу новичка петербуржцев с болельщиками «Зенита» ждали с самого его перехода 30 августа. Но календарь оттягивал свидание, и только сейчас состоялась премьера Соболева на теперь уже домашнем для него стадионе.

Болельщики сине-бело-голубых выражали однозначное отношение к новичку на других матчах — например, на одной из игр «Зенита-2», а также во время гостевой товарищеской встречи с «Кайратом», где Соболев и дебютировал за невскую команду. Всякий раз Александра встречали совсем не приветливо, а по-разному его обзывали — например, «петухом».

Теперь настало время полноценной встречи: на кубковых матчах не действует паспорт болельщика, поэтому «вираж» прибыл на стадион в многотысячном составе. Прежде всего, болельщики обнародовали красочный перформанс с рычащим медведем и девизом «Слава России». А под полотном вывесили другой баннер — с надписью «Пропаганда любви, преданности». Возможно, это тоже было посвящено Соболеву.

Неоднозначная игра

Форвард «Зенита» привлекал наибольшее внимание болельщиков в этот вечер. Когда диктор анонсировал стартовый состав, фамилию Соболева «Газпром Арена» встретила гулом и свистом, а «вираж» еще и успел выкрикнуть: «Свинья!» Этим словом фанаты сине-бело-голубых в эпоху до Fan ID встречали объявление каждого игрока основы «Спартака» при встрече с ним.

На протяжении всего матча «вираж» распевал одно и то же оскорбление Соболева под различные мотивы, особенно в первом тайме, когда Александр еще находился на поле. А после перерыва активные фанаты невской команды устроили полноценное шоу — кто-то запустил по сектору надувного дельфина, которого на протяжении нескольких минут болельщики отбивали, как волейбольный мяч.

Игра в этот вечер отошла на второй план. Но для протокола отметим, что Соболев уже на 3-й минуте получил желтую карточку, а на 26-й отдал результативную передачу на Мантуана, первую на петербургском этапе карьеры. Сделал форвард это под аккомпанемент оскорблений «виража». В перерыве его заменили, но едва ли из-за происходящего на трибунах — скорее всего, из-за предупреждения. «Газпром Арена» освистала фамилию Соболева и во время замены.

Гол Чистякова

«Рубин» за первый тайм нанес всего один опасный удар — на 39-й минуте Апшацев со штрафного отправил мяч чуть выше ворот Адамова. После перерыва команда Рашида Рахимова не прибавила, да и «Зенит» будто бы действовал на автомате. Не хватало только второго гола. И он состоялся на 58-й минуте: Чистяков забил первый мяч за «Зенит» с ноября 2021 года.

Счет 2:0 полностью устраивал действующих победителей турнира, поэтому они не форсировали дальнейшие события. Хотя и могли довести счет до крупного — гол Артура отменили из-за офсайда.

А вот «Рубин» даже не попытался реанимировать интригу и покинул Санкт-Петербург без забитых мячей. Сине-бело-голубые победили и продолжают лидировать в своей группе.