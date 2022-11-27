«Может, в Питере стоило начать с драки, чтобы игра была веселее?» Эмоциональная реплика Романцева после матча «Зенит» — «Спартак»

Самый титулованный российский тренер Олег Романцев прокомментировал итоги матча «Зенит» — «Спартак» — 0:0 (4:2 по пенальти).

— Не знаю как кому, но мне такие заварухи, как в концовке кубкового матча «Зенита» со «Спартаком», удовольствия не приносят. Да — горячо, да — с душой, но при чем здесь футбол? И первое, что пришло в голову, — а почему вы, ребятки, все это на поле не показывали? Или берегли силы в этой скучноватой, пресной игре вот для такой рукопашной разборки? А может, вам стоило с нее начать, чтоб народу на вас потом веселее смотреть было? И драка-то вроде бы не из самых крутых — без крови, сирен «Скорой», спецназа. Зато сколько интересных вопросов породила.

А уж, как я за родной КДК порадовался — наконец-то и ему настоящее дело обломилось. Это вам не какое-то непонятное выяснение отношений между двумя тренерами, которые к тому же еще и руки потом пожали. Тут история посерьезней — с мордобоем, представителями разных национальностей. Тут надо копать и копать, чтобы всем виновным по полной досталось. Чтобы про «фейр плей» и «Нет расизму» не забывали!

А пока предварительный вердикт вполне адекватен — красных карточек с обеих сторон «удостоились» Барриос, Малком и Родригао из «Зенита», Николсон, Селихов и Соболев из «Спартака». Двое последних, правда, бросились в свару со скамейки, чтобы растащить бойцов, забыв, что доброе дело тоже наказуемо. Но, на мой взгляд, к такой горячей концовке все и шло — слишком уж много было в игре грубости и профессионального неуважения.

Не знаю, как на родине ведут себя эти молодые люди, приехавшие к нам из-за границы зарабатывать на хлеб. Но, похоже, у них сложилось мнение — здесь можно все. Кто-то может сослаться на давние, не лучшие, отношения между фанатами Питера и Москвы, которые частенько заканчивались подобным выяснением отношений. Но вряд ли Барриос схлестнулся с Николсоном именно на этой почве. Ведь те, кто воскресным вечером на поле «Газпром Арены» мутузил друг дружку, не оголтелые фанаты и выходят на газон, чтобы играть. Играть в футбол и приносить радость!

Порадовали...