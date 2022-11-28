«Куда полетел Соболев?! А Федуну, может, стоит вложиться в ММА?» Орлов — о матче «Зенит» — «Спартак» и массовой драке

Комментатор Геннадий Орлов — о кубковом матче «Зенит» — «Спартак».

Абаскаль сработал великолепно, а вот Москалев...

— После такой игры приходится обсуждать скорее массовую драку, а не футбол? — первый вопрос Орлову.

— Виноват арбитр по фамилии Москалев.

— Поясните, пожалуйста.

— Ведь «Спартак» явно играл на ничью. Гости действовали от обороны. И нужно сказать: их план в целом себя оправдал. С точки зрения стратегии и тактики Абаскаль сработал великолепно. Три центральных, опорники — все довольно надежно, без серьезных сбоев. И главное — справа в обороне красно-белые сыграли четко. Там обычно придумывают комбинации Дуглас Сантос, Вендел, Клаудиньо сюда смещается, Малком. Но москвичи эту зону фактически закрыли. Но нужно сказать и о другом.

— О чем же?

— О тактике мелкого фола. Клаудиньо не раз обращался к судье: сколько можно меня бить по ногам?! У зенитовцев тоже эмоции перехлестывали. Но тут надо вмешиваться арбитру. Если ты видишь, что игроки все время друг друга цепляют, пусть и не сильно, но задевают по ногам, надо как-то реагировать! В первый раз сделай устное замечание, во второй раз — тоже. При этом сделай так, чтобы это видел весь стадион! Чтобы все поняли, какой у тебя авторитет! Жестом покажи, что ты контролируешь ситуацию. А если три раза цепляют, а ты не предъявляешь желтую, то все в итоге выливается в такую потасовку... Повторюсь, Клаудиньо и Венделу доставалось от спартаковцев, а Москалев на все, что называется, закрывал глаза.

— Так ведь и Венделу нужно было показывать желтую за отмашку, когда он рукой попал в лицо Зобнину? Разве нет?

— Согласен. Судить надо в обе стороны объективно, не пропускать фолы. А тут Москалев слишком поздно начал показывать карточки. По факту — не упредил драку... Он главный виновник конфликта на футбольном поле. Какой-то лояльный рефери. Не впечатлил. Где авторитет? Москалева никто не слушал. Я же сидел на матче, видел все своими глазами.

— Что вы видели?

— Промес по своей натуре провокатор, задира. Ну вот такой он по духу. У них все время возникали какие-то стычки с Барриосом. Тот тоже отвечал. И судья не мог этого не видеть! Но Москалев даже не провел профилактической беседы. Ну подзови к себе обоих и предупреди: в следующий раз покажу желтую! Но меня неприятно удивило другое.

Радость Гильермо Абаскаля. Фото Известия

Соболева нужно наказать особо! Куда он полетел? Как хулиган из подворотни!

— Что?

— Кого удалили у «Спартака»?

— Николсона, Соболева и Селихова.

— Так вот куда полетел Соболев?! Он уже был заменен! Что это за дела такие?! Его должны по-особому наказать. Зачем он это сделал?

— Вступился за своих.

— Но он же находился за пределами поля! Это все равно что выскочить на ринг, когда там дерутся боксеры. Это уже чистой воды хулиганство. Ну что это такое? Как в подворотне? За своих? По-пацански? Ребята, это футбол, вас показывают по телевизору. Надеюсь, КДК во всем разберется. Хочется больше говорить об игре. «Спартак» свою задачу выполнил, сыграл на ничью. В первом тайме красно-белые вообще не шли даже вперед. После перерыва «Зенит» создал несколько опасных моментов. Но у питерцев непродуктивно сыграл Сергеев, да и Кассьерра вышел на замену неудачно. В общем, сине-бело-голубым нужен еще нападающий. Мне не понравились некоторые публикации до матча...

— Это вы о чем?

— О вбросах!

— Каких?

— Сегодня в интернете появилась новость, что за победу над «Спартаком» игрокам «Зенита» обещали двойные премиальные. Я специально уточнил у руководителей «Зенита». Знаете, что мне ответили?

— Что?

— За Кубок в «Зените» вообще не платят премиальных. Главное — это чемпионат. Понимаете, вообще нет бонусов за Кубок? Премиальные полагаются только, если команда выиграет этот турнир, а не отдельный матч в группе! Зачем опубликовали эту новость?

— Ну это же матч против «Спартака». Ради победы над красно-белыми не могли сделать исключение?

— Я вам повторю: за Кубок в «Зените» премиальных не дают. Зачем же такое написали? Нехорошо... Но это еще не все.

— Что еще?

— Написали, что зимой Вендел и Клаудиньо покинут «Зенит». Причем эту информацию запустили накануне матча со «Спартаком». Может, надеялись, что как-то повлияет на психологию игроков? Не знаю... Но я сидел на матче с гендиректором клуба Александром Ивановичем Медведевым. Он мне так и сказал: «Это все вбросы для того, чтобы нас как-то расшатать. Об их уходе вообще нет речи»!

— Кто понравился в составе «Зенита»?

— Вратарь! Иван взял два пенальти! Он явно укрепил свое положение в команде. Это дорогого стоит. Голкипер, который выручает. Молодец.

— Символично, что решающий пенальти забил Бакаев?

— Да, молодец. Это же надо иметь стальные нервы. Набрал себе определенные висты.

Леонид Федун. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

А какая у Федуна судейская категория?

— Однако «Зенит» не взял реванш за 0:3.

— Нет, конечно. Не взял. Но у «Зенита» сегодня не все были в оптимальном состоянии. В частности, Родригао играл после травмы, ошибался. Это была, конечно, не лучшая игра питерцев. И тут одновременно надо отдать должное «Спартаку». Команда Абаскаля изменилась, стала мощнее.

— Сегодня «Спартак» показал, что во второй части сезона готов к битве с «Зенитом» за золото?

— Конечно. Интрига в чемпионате нешуточная. «Спартак» будет навязывать борьбу. Да, у «Зенита» есть определенный задел, но ничего еще не решено. Предстоит серьезная схватка.

— Пока мы с вами обсуждаем матч, бывший владелец «Спартака» Леонид Федун так прокомментировал «СЭ» потасовку: ««Москалев не удалил Барриоса. И понеслось. По очкам мы в ММА победили».

— Извините, а какая у Леонида Арнольдовича судейская категория? ФИФА, республиканская, региональная? КДК разберется, кто начал эту драку. Там собраны профессионалы. При чем тут ММА? Может, ему тогда лучше вложиться в ММА? Я повторю свою мысль. Промес с Барриосом весь матч задирались. Но судья их не остановил. Не упредил. Москалеву не хватило авторитета... К сожалению, он слабый арбитр. Без харизмы. И что самое печальное — у нас почти все такие. Выделяются только Карасев и Безбородов.

— Карасев приболел. Нужно ли нарушить принцип и назначать на матчи «Зенита» Безбородова?

— Нет, нет! Не надо. Иначе тогда Леонид Арнольдович с ума сойдет.