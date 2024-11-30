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Сегодня, 14:15

Дзюба встретится со «Спартаком», «Ростов» сыграет с «Зенитом» и братское дерби. Итоги жеребьевки Кубка России

Определены пары пути РПЛ и пути регионов Кубка России
Роман Кольцов
Корреспондент
Футболисты Алексис Дуарте и Артем Дзюба в матче РПЛ «Спартак» — «Акрон» (4:0) 10 ноября 2024 года. Москва.
Алексис Дуарте и Артем Дзюба в матче «Спартак» — «Акрон» (4:0) 10 ноября 2024 года. Москва.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Турнир вернется в марте 2025-го.

В субботу, 30 ноября, состоялась жеребьевка очередных раундов плей-офф FONBET Кубка России. Первые матчи полуфиналов Пути РПЛ и игры 2-го этапа четвертьфинала Пути регионов пройдут 11-13 марта 2025 года.

Путь РПЛ

Действующему обладателю трофея «Зениту» в соперники достался «Ростов». Первый матч пройдет на Дону, и вряд ли в «Зените» этому сильно обрадовались. Дело в том, что в марте у петербуржцев складывается непростой календарь: домашняя игра с ЦСКА (2 марта), выезд в Воронеж к «Факелу» (9 марта), а сразу за ним добавилась кубковая встреча с командой Валерия Карпина. После нее состоится принципиальный матч со «Спартаком» в Москве. Будет тяжелый отрезок в плане логистики и общего состояния футболистов.

С другой стороны, зрители вряд ли будут разочарованы, ведь получат как минимум один крутой сюжет: Максим Глушенков против Валерия Карпина. Их мини-конфликт в последние месяцы потух, но может вновь вспыхнуть.Не менее интересной получилась вторая пара —

ЦСКА против «Динамо». Дерби хоть и братское, но достаточно эмоциональное. В текущем сезоне РПЛ команды встречались в октябре. И тогда армейцы оказались сильнее со счетом 2:1.

Исполняющий обязанности главного тренера «Урала» Олег Шатов
Олег Шатов.
Фото ФК «Урал»

Путь регионов

Во втором этапе четвертьфинала Пути регионов победители 1-го этапа («Краснодар», «Акрон», махачкалинское «Динамо» и «Урал») сыграют с клубами, выбывшими из Пути РПЛ на прошлом этапе («Спартак», «Локомотив», «Ахмат» и «Рубин»).

Пары выглядят следующим образом: «Краснодар» — «Ахмат», «Урал» — «Рубин», «Акрон» — «Спартак» и «Динамо» Махачкала — «Локомотив».

Футболисты &laquo;Ростова&raquo; и &laquo;Спартака&raquo; в&nbsp;ответном матче Кубка России. «Спартак» проиграл не из-за Карасева, а потому что «слил» первый тайм — и по составу, и по настрою, и по игре

Бросается в глаза присутствие единственной команды, не выступающей в РПЛ, — «Урала». Екатеринбуржцы под руководством 34-летнего Олега Шатова пока идут с серией из четырех побед подряд. И наверняка захотят пройти в Кубке как можно дальше.

Также интригует матч «Акрона» против «Спартака». Конечно же, из-за наличия в составе тольяттинцев Артема Дзюбы. Нападающий всегда особенно настраивается на свой родной клуб. Правда, в Кубке он не всегда появляется на поле из-за ротации. Но ради встречи с красно-белыми может и сыграть.

Футбол
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Плей-офф
A
B
C
D
И М О
1 Спартак 6 14-4 15
2 Динамо 6 17-13 11
3 Динамо Мх 6 8-8 8
4 Кр. Советов 6 8-22 2
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31.07
18:30
Спартак
Динамо
3 : 0
01.08
19:30
Динамо Мх
Крылья Советов
1 : 0
14.08
19:30
Динамо
Динамо Мх
2 : 1
14.08
19:30
Крылья Советов
Спартак
0 : 3
27.08
19:30
Спартак
Динамо Мх
0 : 1
28.08
19:30
Динамо
Крылья Советов
5 : 1
18.09
21:15
Динамо Мх
Динамо
П 3 : 5
2 : 2
19.09
20:45
Спартак
Крылья Советов
4 : 1
02.10
19:00
Динамо
Спартак
2 : 3
02.10
19:00
Крылья Советов
Динамо Мх
П 5 : 3
3 : 3
22.10
18:30
Динамо Мх
Спартак
0 : 1
24.10
19:00
Крылья Советов
Динамо
3 : 6
И М О
1 Локомотив 6 17-6 17
2 Ростов 6 11-7 11
3 Химки 6 5-16 5
4 Оренбург 6 6-10 3
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30.07
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Локомотив
Ростов
1 : 0
31.07
16:00
Химки
Оренбург
1 : 0
13.08
17:30
Оренбург
Локомотив
2 : 3
13.08
20:00
Ростов
Химки
3 : 1
28.08
15:00
Оренбург
Ростов
0 : 1
28.08
19:30
Локомотив
Химки
4 : 0
18.09
19:00
Ростов
Оренбург
3 : 1
19.09
18:30
Химки
Локомотив
1 : 5
01.10
18:30
Локомотив
Оренбург
2 : 1
02.10
16:15
Химки
Ростов
П 8 : 7
2 : 2
23.10
16:30
Оренбург
Химки
2 : 0
23.10
19:00
Ростов
Локомотив
П 7 : 8
2 : 2
И М О
1 ЦСКА 6 8-2 14
2 Ахмат 6 9-6 9
3 Краснодар 6 4-7 9
4 Пари НН 6 5-11 4
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31.07
21:00
Ахмат
Пари Нижний Новгород
4 : 1
31.07
21:00
Краснодар
ЦСКА
1 : 0
14.08
17:15
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
П 4 : 2
1 : 1
15.08
20:30
Краснодар
Ахмат
1 : 0
27.08
17:15
Ахмат
ЦСКА
0 : 2
28.08
17:15
Пари Нижний Новгород
Краснодар
0 : 1
18.09
19:00
ЦСКА
Краснодар
2 : 0
19.09
18:30
Пари Нижний Новгород
Ахмат
1 : 2
01.10
20:45
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
0 : 2
02.10
21:15
Ахмат
Краснодар
3 : 0
22.10
20:45
ЦСКА
Ахмат
1 : 0
23.10
21:15
Краснодар
Пари Нижний Новгород
1 : 2
И М О
1 Зенит 6 13-2 16
2 Рубин 6 7-4 9
3 Акрон 6 6-12 8
4 Факел 6 2-10 3
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30.07
18:30
Рубин
Акрон
4 : 0
30.07
21:00
Зенит
Факел
3 : 0
14.08
17:15
Рубин
Зенит
0 : 1
15.08
18:00
Факел
Акрон
1 : 2
27.08
17:15
Акрон
Зенит
П 5 : 4
1 : 1
27.08
19:30
Факел
Рубин
0 : 2
17.09
20:00
Зенит
Рубин
2 : 0
18.09
16:15
Акрон
Факел
2 : 0
01.10
16:15
Рубин
Факел
0 : 1
02.10
21:15
Зенит
Акрон
5 : 1
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Локомотив
Ростов
1
0
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Рубин
Акрон
4
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Зенит
Факел
3
0
31.07 16:00
Химки
Оренбург
1
0
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Спартак
Динамо
3
0
31.07 21:00
Ахмат
Пари Нижний Новгород
4
1
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Краснодар
ЦСКА
1
0
01.08 19:30
Динамо Мх
Крылья Советов
1
0
13.08 17:30
Оренбург
Локомотив
2
3
13.08 20:00
Ростов
Химки
3
1
14.08 17:15
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
П
4
2
1
1
14.08 17:15
Рубин
Зенит
0
1
14.08 19:30
Динамо
Динамо Мх
2
1
14.08 19:30
Крылья Советов
Спартак
0
3
15.08 18:00
Факел
Акрон
1
2
15.08 20:30
Краснодар
Ахмат
1
0
27.08 17:15
Ахмат
ЦСКА
0
2
27.08 17:15
Акрон
Зенит
П
5
4
1
1
27.08 19:30
Спартак
Динамо Мх
0
1
27.08 19:30
Факел
Рубин
0
2
28.08 15:00
Оренбург
Ростов
0
1
28.08 17:15
Пари Нижний Новгород
Краснодар
0
1
28.08 19:30
Динамо
Крылья Советов
5
1
28.08 19:30
Локомотив
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4
0
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Рубин
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0
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Акрон
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2
0
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Ростов
Оренбург
3
1
18.09 19:00
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0
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Динамо Мх
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П
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2
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4
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1
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2
3
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Динамо Мх
П
5
3
3
3
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Ахмат
Краснодар
3
0
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Зенит
Акрон
5
1
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Зенит
0
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Спартак
0
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0
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Ростов
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