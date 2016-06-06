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Мелбет-Первая Лига

6 июня 2016, 17:33

Владимир Проничев: "В премьер-лигу "Динамо" должно выйти без всяких стыковых матчей"

Сергей АСТАХОВ
Корреспондент
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Юрий КАЛИТВИНЦЕВ. Калитвинцев - новый главный тренер "Динамо"

Председатель совета директоров "Динамо" Владимир Проничев сообщил, что контракт с новым главным тренером бело-голубых Юрием Калитвинцевым рассчитан на год. Однако руководство клуба намерено сотрудничать с ним намного дольше, передает из Новогорска корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

- Контракт с главным тренером рассчитан на год плюс продление, - сказал Проничев. - Рассчитываем, что он точно проработает не менее двух лет. А вообще, у нас есть стратегия развития на ближайшие 5 лет.

Бюджет есть, серьезного сокращения не будет. Он достаточный. Мы не ограничены по финансам, в центральном совете средства есть. Работаем под конкретные задачи. Скажут, что игрок стоит столько, будем работать.

- Какой результат устроит при выходе в премьер-лигу? Обязательно ли победить в ФНЛ или стыки тоже устроят?

- Как получится, но должны выйти без всяких стыковых матчей.

Юрий Калитвинцев
ФК Динамо (Москва)
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