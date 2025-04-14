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Мелбет-Первая Лига

14 апреля, 12:19

16-летний воспитанник «Ротора» умер после тренировки

Камила Абдурахманова
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Воспитанник «Ротора» Максим Семенов скончался в возрасте 16 лет, сообщает клубная пресс-служба.

«В спортивную школу «Ротор» пришла большая беда. Оборвалась жизнь нашего воспитанника и хорошего парня Максима Семенова. Мы выражаем искренние соболезнования родителям и близким Максима. Скорбим вместе с вами», — указано в сообщении.

Согласно информации Telegram-канала SHOT, после тренировки футболист вернулся домой и включил компьютер, чтобы поиграть в онлайн-игры и отдохнуть. Однако вскоре Семенову стало плохо. Близкие сразу же вызвали скорую помощь, но спасти спортсмена не удалось — он скончался в своей квартире. Предварительная причина смерти — остановка сердца.

Семенов был воспитанником спортивной школы «Ротора». Он выступал за МФК «Родина» и дебютировал в Южной лиге, сыграв в матче против команды «Каустик».

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Футбол
ФК Ротор
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