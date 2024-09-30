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Сегодня, 10:24

21-летний воспитанник «Тюмени» Пальянов погиб на СВО

Алина Савинова
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Ушел из жизни воспитанник «Тюмени» Николай Пальянов, сообщается в соцсетях футбольного клуба. Спортсмену был 21 год.

«Пальянов Николай Викторович играл за наш клуб — в «Тюмени-2003». С детства отдавался футболу и всегда отстаивал все матчи. Вчера нам сообщили очень плохую новость, что Кольки не стало. Погиб на СВО», — говорится в сообщении «Тюмени».

Пальянов выступал на позиции вратаря. На протяжении нескольких лет он занимался в Центре подготовки спортивного резерва ФК «Тюмень» под руководством Равиля Умярова и Сергея Никифорова. Помимо футбола, молодой человек также увлекался силовыми видами спорта.

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