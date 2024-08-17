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Мелбет-Первая Лига

17 августа, 23:07

41-летний Лебеденко объявил о завершении игровой карьеры

Сергей Разин
корреспондент
Игорь Лебеденко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Форвард «Торпедо» Игорь Лебеденко объявил об окончании игровой карьеры, сообщается на официальном сайте клуба.

17 августа 41-летний россиянин вышел на замену в матче 6-го тура ФНЛ против «Нефтехимика» (2:1).

За свою карьеру Лебеденко выступал за «Торпедо», «Локомотив», «Сатурн», «Ростов», «Рубин», «Терек», «Арарат» и «Факел». Форвард провел за черно-белых, чьим воспитанником он является, 250 матчей, забил 46 голов и сделал 23 результативные передачи.

В составе «Локомотива» Лебеденко стал бронзовым призером России, а также обладателем Суперкубка страны.

Игорь Лебеденко
ФК Торпедо (Москва)
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