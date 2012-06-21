Брянское "Динамо" допущено к первенству ФНЛ

ФК "Динамо" (Брянск) прошел лицензирование с замечаниями и допущен к первенству ФНЛ, сообщает официальный сайт клуба. Это было решено сегодня на заседании лицензионного комитета РФС. Клуб обязан до 27 июня предоставить дополнительные документы по финансированию.

- Владелец клуба, компания "Энергострим", продолжает финансировать нашу команду, – заявил генеральный директор "Динамо" Евгений Давыденко. – Они не оставили Брянск без поддержки в трудную минуту, обещают в ближайшее время погасить все долги и в дальнейшем гарантируют "Динамо" стабильное финансирование.

Сегодня "Динамо" направило в ФНЛ официальное подтверждение, что клуб готов к участию в первенстве ФНЛ-2012/13. Завтра состоится жеребьевка и станет известен календарь соревнований.