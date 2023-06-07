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Адвокат Калинов считает, что пойманный с наркотиками Гасанов отделается штрафом в 20 тысяч

Алина Савинова
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Адвокат по уголовным делам Максим Калинов ответил на вопрос, какое наказание грозит российскому футболисту Шамилю Гасанову, который был задержан с наркотиками в Москве.

«Ситуация у Гасанова в принципе несерьезная. 0,54 грамма мефедрона — это не крупный размер. Уверен, что это уголовное дело не повлечет каких-либо последствий для футболиста. Наказание по данной статье — до трех лет лишения свободы. Но даже в худшем случае он получит лишь условный срок. Если человек признает вину и раскаивается в содеянном, то дело направляется в суд в особом порядке. Тогда суд имеет право назначить Гасанову меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Между «мерой уголовно-правового характера» и «наказанием в виде штрафа» есть большое различие. В первом случае дело в суде прекращается. Обычно назначают штраф 20 тысяч — и человек считается несудимым», — цитирует Калинова «Газета.Ru».

7 июня стало известно, что Гасанов был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Москве. Его остановили после перехода улицы в неположенном месте, после чего обнаружили у него в кармане наркотики.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/07/20617736.shtml
Шамиль Гасанов
Футбол
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