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Адвокат Андрея Прядкина: «Заголовки из разряда «Топ-менеджер ФНЛ обвинен в том-то...» не соответствуют действительности»

Адвокат топ-менеджера ФНЛ Прядкина заявил, что условный срок его клиента за обман руководства «Тамбова» носит личный характер
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Адвокат топ-менеджера ФНЛ Андрея Прядкина Алексей Латышев прокомментировал для «СЭ» информацию о том, что его клиент получил условный срок за обман руководства «Тамбова».

«Единственное, что я могу вам прокомментировать, это то, что дело не касается профессиональной деятельности Прядкина Андрея Геннадьевича, а носит сугубо личный характер — между двумя физическими лицами, поэтому заголовки из разряда «Топ-менеджер ФНЛ обвинен в том-то...» не соответствуют действительности», — сказал Латышев «СЭ».

По версии суда, в период работы в клубе «Тамбов» Прядкин путем обмана, обещая определенные привилегии, получил от Худякова 900 тысяч рублей и распорядился ими по собственному усмотрению.

ФК Тамбов
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Топ-менеджер ФНЛ Андрей Прядкин получил условный срок за обман руководства «Тамбова»