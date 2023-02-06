Аджоев заявил, что игроки «Арсенала» не пострадали в результате землетрясений в Турции

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал, в каком состоянии находится команда.

«Почувствовали землетрясение ночью в отеле, но мы далеко от эпицентра. С нами все хорошо. Пару часов назад толчки повторились, мы также их ощутили. На наши планы это никак не повлияет, продолжим работу. Поступают ужасные новости, ведь есть жертвы. Страшная трагедия...» — приводит слова Аджоева «РБ Спорт».

Сегодня в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла, которое стало сильнейшим на территории страны с 1939 года.