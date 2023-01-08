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Сегодня, 17:29

Агент Ломовицкого: «Александр вернулся в «Рубин» и другие предложения пока не рассматривает»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы вингера «Рубина» Александра Ломовицкого, рассказал, что игрок пока не рассматривает предложения от других клубов.

«Ломовицкий уже в начале декабря вернулся в «Рубин», пока он не рассматривает другие предложения», — приводит слова агента «РБ спорт».

Ранее сообщалось, что «Торпедо» намерено подписать контракт с 24-летним футболистом и уже ведет переговоры о его трансфере.

В декабре Ломовицкий покинул «Химки», вернувшись в «Рубин», которому принадлежат права на него. В текущем сезоне он сыграл 19 матчей за подмосковный клуб, в которых отметился забитым голом и двумя результативными передачами.

Источник: РБ Спорт
Александр Ломовицкий
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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