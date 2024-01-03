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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 18:12

Агент Алыкулова заявил, что игрок отказался переходить в клуб первой лиги

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Владимир Осипов заявил, что клуб российской первой лиги серьезно интересовался вингером «Немана» Гулжигитом Алыкуловым.

«Был серьезный интерес от одного клуба первой лиги, но Алыкулов сразу сказал, что на сегодня большого желания туда переходить нет. При этом он не бесплатный футболист, в первую очередь нужно договариваться с «Неманом». Гулжигит не хочет ехать в первую лигу, в «Немане» я бы оценил его перспективы гораздо выше», — приводит слова Осипова «РБ Спорт».

23-летний футболист выступает за «Неман» с августа 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 2 матча и забил 1 мяч.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-aly-kulova-gulzhigit-otkazalsya-perehodit-v-klub-pervoj-ligi/
Футбол
Первая лига
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