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Сегодня, 19:01

Агент Дркушича прокомментировал интерес к игроку клубов РПЛ

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица рассказал об интересе к своему клиенту со стороны клубов РПЛ.

«По поводу интереса к Дркушичу со стороны российских клубов могу сказать: да, мы разговариваем с российскими клубами и интерес точно есть. Ваня играет уже два с половиной года в России, лига ему подходит идеально. Конечно, мы рассматриваем российские клубы как серьезные варианты. С другой стороны, если будет возможность сменить чемпионат, думаю, что это не будет легким решением», — цитирует Ратковица Metaratings.ru.

В прошлом сезоне Дркушич сыграл за сочинский клуб 24 матча, в которых забил два гола.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-drkushicha-soobshil-ob-interese-k-zashitniku-so-storony-klubov-rpl-372448/
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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