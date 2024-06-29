Агент Дркушича заявил, что футболист может остаться в России на следующий сезон

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Футбольный агент Младен Ратковица рассказал, что думает о будущем защитника «Сочи» Вани Дркушича. Футболист может остаться в России на следующий сезон.
«Может ли Ваня остаться в России в следующем сезоне? Да, это возможно. Мы готовы рассмотреть предложения от топ-клубов РПЛ», — цитирует агента «РБ Спорт».
Дркушич перешел в «Сочи» в январе 2022 года. Контракт словенца с российским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2,8 млн евро.
В прошлом сезоне Дркушич сыграл за сочинский клуб 24 матча, в которых забил 2 мяча.