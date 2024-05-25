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Сегодня, 09:57

Агент Дюлгерова: «Химки» могли бы стать интересным направлением»

Сергей Разин
корреспондент
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Николай Жейнов, агент вратаря «Черно Море» Ивана Дюлгерова, отреагировал на интерес со стороны «Химок».

«Иван — игрок сборной, который после этого сезона уходит в статусе свободного агента, поэтому к нему большой интерес от многих клубов. «Химки» могли бы стать интересным направлением для будущего этого вратаря. Я очень хорошо работаю с российскими командами более 20 лет, но предпочитаю пока не раскрывать — продолжит Иван карьеру в РПЛ или нет», — приводит слова Жейнова Sport24.

Ранее сообщалось об интересе к 24-летнему болгарину со стороны подмосковной команды.

В сезоне-2023/24 Дюлгеров провел 34 матча за «Черно Море», в которых 16 раз сыграл на ноль и пропустил 25 мячей.

Источник: https://sport24.ru/football/news-650286-agent-dyulgerova-pro-interes-so-storony-khimok-mogloby-stat-interesnym-napravleniyem-dlya-budushchego-ivana
ФК Химки
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