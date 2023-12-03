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Сегодня, 03:07

Еремин не согласился с высказываниями Калешина: «Человек абсолютно не в теме, чтобы утверждать подобные вещи»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Футбольный агент Олег Еремин прокомментировал слова экс-тренера «Акрона» Евгения Калешина. Он назвал футбольных агентов паразитами и предложил запретить их на законодательном уровне.

«Человек абсолютно не в теме, чтобы утверждать подобные вещи. Можно дальше отменить всех адвокатов, персональных докторов и так далее. Чего ограничиваться агентами? Я знаю многих людей, которые пробовали стать агентами, но в итоге не смогли. Это достаточно нелёгкая профессия, чтобы так вот огульно можно было бы говорить, что все хорошо и намазано медом. Пусть Калешин пойдет и попробует поработать агентом, если он такой умный», — цитирует Metaratings.ru Еремина.

Калешин возглавлял «Акрон» с сентября 2022 по ноябрь 2023 года. . Под его руководством команда провела 57 матчей во всех турнирах, одержала 28 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

Источник: https://metaratings.ru/news/chelovek-absolyutno-ne-v-teme-agent-eryomin-raskritikoval-kaleshina-za-ego-predlozhenie-zapretit-agentov-311336/
Футбол
Евгений Калешин
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