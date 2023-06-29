Агент Еремин заявил, что «Родина» не хочет отпускать Тимошенко в другой клуб

Сегодня, 20:34
Агент Олег Еремин рассказал, что «Родина» не хочет отпускать нападающего Ивана Тимошенко в клуб РПЛ.
— Продолжается ли у вас диалог с клубами РПЛ?
— Да, — приводит «РБ Спорт» слова Еремина.
— Вероятность перехода Ивана в клуб РПЛ?
— 50 на 50. Либо перейдет, либо нет.
— В «Родине» хотят отпускать игрока или нет?
— Не хотят.
— Почему?
— Потому что футболист нужен им самим для решения собственных задач.
В минувшем сезоне 24-летний Тимошенко провел 30 матчей за «Родину» в первой лиге, отметился 14 голами и 3 результативными передачами.