Агент Фернандеса: «Будущее Алекса остается открытым»

Эдуардо Пинейро, агент форварда «Балтики» Алекса Фернандеса, поделился мнением о будущем игрока.

«Будущее Алекса остается открытым, сейчас многие клубы проявляют к нему интерес. До закрытия трансферного окна произойти может все что угодно», — приводит слова Пинейро «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что игроком интересуются клубы из РПЛ.

Фернандес подписал трехлетний контракт с «Балтикой» в феврале 2024 года. Он сыграл за клуб 18 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.