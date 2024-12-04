Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Мелбет-Первая Лига. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 08:11

Агент Фернандеса: «Алекс не останется в «Балтике»

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Футбольный агент Эдуардо Пинейро рассказал о будущем нападающего «Балтики» Алекса Фернандеса.

«Алекс не останется в «Балтике», мы уже ищем ему новый клуб. Интерес к нему есть», — сказал Пинейро «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Алекс Фернандес провел за «Балтику» 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи. Контракт Фернандеса с калининградцами рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

«Балтика» ушла на зимнюю паузу лидером первой лиги. После 21 тура калининградцы набрали 45 очков.

Источник: «РБ Спорт»
Первая лига
ФК Балтика
Читайте также
Батракова ждут в Европе, а Глебов ближе всего к «Динамо». Трансферные слухи РПЛ
В Новокузнецке из-за аварии без воды остались 22 многоквартирных дома
Федорищев против судей и агентов. Кто и что стоит за действиями губернатора Самарской области?
Суд в США закрыл дело против Хантера Байдена о незаконном хранении оружия
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Омске с 19 по 22 декабря
Онкологи спасли девочку с опухолью брюшной полости размером с волейбольный мяч
Сегодня
Вчера
Неделя