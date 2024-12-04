Агент Фернандеса: «Алекс не останется в «Балтике»

Футбольный агент Эдуардо Пинейро рассказал о будущем нападающего «Балтики» Алекса Фернандеса.

«Алекс не останется в «Балтике», мы уже ищем ему новый клуб. Интерес к нему есть», — сказал Пинейро «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Алекс Фернандес провел за «Балтику» 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи. Контракт Фернандеса с калининградцами рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

«Балтика» ушла на зимнюю паузу лидером первой лиги. После 21 тура калининградцы набрали 45 очков.