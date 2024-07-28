Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Мелбет-Первая Лига. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 19:55

Агент форварда «Балтики» Фернандеса: «Интерес к нему есть, но пока никакой конкретики»

Telegram Дзен

Агент нападающего «Балтики» Алекса Фернандеса Эдуардо Пинейро ответил на вопрос о будущем игрока.

«Алекс может покинуть «Балтику», но пока нет ничего конкретного. Клуб готов продать Фернандеса, но только за хорошую цену. Интерес к нему есть», — цитирует Пинейро «РБ Спорт».

22-летний бразилец перешел в калининградский клуб зимой 2024 года. В текщуем сезоне первой лиги нападающий сыграл в 3 матчах и отдал 1 голевую передачу. Transfermarkt оценивает стоимость Фернандеса в 1 миллион евро.

Источник: РБ Спорт
Первая лига
ФК Балтика
Обсудить
Читайте также
Елдос Сметов стал первым олимпийским чемпионом Казахстана по дзюдо
Южный Судан начал олимпийский турнир по баскетболу с победы
Двое россиян погибли в ДТП в Абхазии
Чалова готовы продать, а Личка обвинил игроков в желании выпить «пива с колбасой»
В Москве состоялась церемония прощания с погибшей в Турции МотоТаней
Эрдоган дал пощечину не поцеловавшему его руку ребенку
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

ФНЛ (первая лига): расписание матчей 28 июля и где смотреть трансляции

«Тюмень» обыграла «Шинник» в первой лиге