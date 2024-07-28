Агент форварда «Балтики» Фернандеса: «Интерес к нему есть, но пока никакой конкретики»

Агент нападающего «Балтики» Алекса Фернандеса Эдуардо Пинейро ответил на вопрос о будущем игрока.

«Алекс может покинуть «Балтику», но пока нет ничего конкретного. Клуб готов продать Фернандеса, но только за хорошую цену. Интерес к нему есть», — цитирует Пинейро «РБ Спорт».

22-летний бразилец перешел в калининградский клуб зимой 2024 года. В текщуем сезоне первой лиги нападающий сыграл в 3 матчах и отдал 1 голевую передачу. Transfermarkt оценивает стоимость Фернандеса в 1 миллион евро.