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Сегодня, 19:03

Агент Гогуа считает, что возвращение футболиста в «Шинник» будет удачным

Алина Савинова
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Дмитрий Селюк, агент защитника Седрика Гогуа, прокомментировал переход своего клиента в «Шинник». До этого 30-летний футболист выступал за «Химки».

«Химки» поступили себя не очень красиво в ситуации с Седриком, когда раньше объявили о расторжении контракта. Но обид на клуб у меня никаких нет. Я понимал, что на Гогуа особо не рассчитывают, а я не люблю, когда мои клиенты сидят на скамейке и просто так получают зарплату. Поэтому мы и приняли решение перейти в «Шинник». Я уверен, опыт Гогуа поможет команде остаться в первой-лиге. Второе пришествие будет удачным. А если все пройдет успешно, то летом он перейдет в топ-клуб», — цитирует агента «РБ Спорт».

Гогуа уже играл за «Шинник» до перехода в «Химки». Также в России он представлял такие команды, как ЦСКА, «Ротор», «Тамбов» и «СКА-Хабаровск».

Источник: РБ Спорт
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Седрик Гогуа
Футбол
Первая лига
ФК Шинник
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