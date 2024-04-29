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Агент защитника «Родины» Крижана: «Надеюсь, Митя еще сыграет до конца сезона»

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Агент Роберт Чибеж, представляющий интересы защитника «Родины» Мити Крижана, рассказал о сроках восстановления своего клиента от травмы.

«У Крижана мышечное повреждение. Рассчитываем, что он восстановится быстрее, чем за 3-4 недели. Надеюсь, что Митя еще сможет сыграть до конца сезона», — приводит слова Чибежа «РБ Спорт».

Из-за повреждения 26-летний словенец не попал в заявку «Родины» на матч 29-го тура первой лиги против «СКА-Хабаровска» (1:2).

В нынешнем сезоне Крижан отыграл 25 игр за московский клуб, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Источник: «РБ Спорт»
Первая лига
ФК Родина
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