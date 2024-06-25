Агент Кравцова: «С некоторыми клубами есть официальные разговоры»

Андрей Талаев, агент полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова, рассказал о возможном уходе футболиста из клуба.

«Не буду комментировать эту информацию. Может ли он заменить Баринова по футбольным качествам? Не хочу вступать в конфронтацию с какими-либо командами, но мое мнение, что может. С некоторыми клубами есть контакты и официальные разговоры. Сам игрок же заинтересован в том, чтобы как можно лучше подготовиться к сезону», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что на 22-летнего игрока претендуют «Локомотив», «Краснодар» и «Ростов».

В минувшем сезоне Кравцов провел за «Сочи» 27 матчей, в которых забил четыре гола.