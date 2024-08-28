Агент Кравцова заявил, что «Сочи» не будет против возможного ухода игрока

Агент российского полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова Андрей Талаев поделился мнением об интересе к футболисту от других клубов.

— Кирилл ведущий игрок «Сочи», у команды стоит задача — вернуться в РПЛ. Естественно, никто не будет отпускать его. К нему есть большой интерес из других клубов, он очень сильный футболист.

Но на данный момент, я не готов обсуждать этот интерес, потому что он игрок «Сочи». Кравцов уйдет в другой клуб при одном условии, что «Сочи» будет не против, — цитирует Талаева Metaratings.ru.

22-летний Кравцов провел за «Сочи» три сезона в РПЛ. Его соглашение рассчитано до лета 2026 года.