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Сегодня, 17:24

Агент Крижана: «Пока никакие клубы на нас не выходили, Митя готов остаться в «Родине»

Алина Савинова
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Роберт Чибеж, агент защитника «Родины» Мити Крижана, заявил, что никаких предложений по футболисту не поступало.

«Стыковые матчи завершились только сегодня, поэтому рано говорить что-то определенное по будущему Мити. Более четкое понимание по вариантам появится в ближайшую неделю или две, пока никакие клубы на нас не выходили, предложений не было. В любом случае, если ничего не произойдет, Митя готов остаться в «Родине» на следующий сезон», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

«Родина» приняла участие в стыковых матчах за право выхода в РПЛ против «Пари НН», но по сумме двух матчей уступила нижегородской команде (2:3).

В прошедшем сезоне Крижан провел за «Родину» 14 матчей и отметился одной результативной передачей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-krizhana-poka-predlozhenij-po-mite-ne-by-lo-on-gotov-ostat-sya-v-rodine/
Футбол
Первая лига
ФК Родина
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