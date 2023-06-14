Агент Крижана прокомментировал информацию об интересе клубов РПЛ к футболисту «Родины»

Роберт Чибеж, агент защитника «Родины» Мити Крижана, высказался о будущем футболиста.

«В первую очередь, мы сейчас думаем про его здоровье. Митя сосредоточен на том, чтобы скорее оправиться от травмы и начать подготовку к новому сезону в составе своей команды», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова агента.

Ранее сообщалось, что 26-летним словенским футболистом интересуются несколько команд из РПЛ.

По итогам сезона-2022/23 «Родина» заняла 5-е место в турнирной таблице первой лиги, однако получила право принять участие в стыковых матчах вместо «Алании». По сумме двух игр московская команда уступила «Пари НН» (2:3) и не смогла выйти в РПЛ.