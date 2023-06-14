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Сегодня, 18:54

Агент Крижана прокомментировал информацию об интересе клубов РПЛ к футболисту «Родины»

Алина Савинова
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Роберт Чибеж, агент защитника «Родины» Мити Крижана, высказался о будущем футболиста.

«В первую очередь, мы сейчас думаем про его здоровье. Митя сосредоточен на том, чтобы скорее оправиться от травмы и начать подготовку к новому сезону в составе своей команды», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова агента.

Ранее сообщалось, что 26-летним словенским футболистом интересуются несколько команд из РПЛ.

По итогам сезона-2022/23 «Родина» заняла 5-е место в турнирной таблице первой лиги, однако получила право принять участие в стыковых матчах вместо «Алании». По сумме двух игр московская команда уступила «Пари НН» (2:3) и не смогла выйти в РПЛ.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/30985/1005158511_agent_krijana_otreagiroval_na_informaciyu_ob_interese_klubov_rpl_k_igroku_rodinyi
Футбол
Первая лига
ФК Родина
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