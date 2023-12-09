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Сегодня, 20:23

Агент Кумбуровича заявил, что футболист счастлив в «Черноморце» и не собирается менять клуб

Алина Савинова
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Футбольный агент Боян Минич заявил, что защитник «Черноморца» Никола Кумбурович не рассматривает варианты со сменой команды.

«В «Черноморце» сменился главный тренер, но Гаранин доверяет Николе, он полностью отыграл два матча перед перерывом. Контракт Кумбуровича рассчитан еще на два с половиной года, тренер доволен им, сам он также счастлив в Новороссийске. Так что ситуация однозначная — в зимнее трансферное окно он никуда не уйдет и связывает свое будущее именно с «Черноморцем», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Кумбурович перешел в «Черноморец» летом этого года. В текущем сезоне 24-летний черногорский защитник провел 17 матчей за российскую команду. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 275 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-kumburovicha-nikola-schastliv-v-chernomortse-i-ne-sobiraetsya-menyat-klub/
Футбол
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