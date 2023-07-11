Агент Лазарева: «Хорошая команда из чемпионата Испании интересовалась Владом, история еще не закончена»

Марияна Кашчелан, агент полузащитника «Балтики» Владислава Лазарева, рассказала об интересе к игроку со стороны испанского клуба.

«На какой-то встрече спросили, есть ли у меня игроки определенного амплуа, я дала пару фамилий. Оказалось, что одна команда из чемпионата Испании искала атакующего игрока профиля Влада, и он им сразу сильно понравился. Они стали изучать его, спрашивать. Название клуба не могу сказать, потому что история еще не закончена, диалог у нас продолжается. Но это хорошая команда, которая в следующем сезоне тоже сыграет в чемпионате Испании. Скажу только, что невозможных преград для такой истории нет. Влад же в сильном ожидании от первого сезона на высшем уровне в России, — цитирует агента Metartings.ru.

Лазарев находился в системе ЦСКА с 2013 по 2017 год, после чего вернулся в «Балтику». Всего за калининградскую команду он провел 63 матча, в которых забил 13 голов и отдал 8 результативных передач.