Агент Ломовицкого рассказал о будущем полузащитника в «Рубине»

Валериюс Мижигурскис, агент полузащитника «Рубина» Александра Ломовицкого, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«У Александра действующий контракт, он игрок «Рубина». Рассматриваем ли мы другие возможности продолжения карьеры Ломовицкого? Варианты есть всегда, но у футболиста действующее соглашение с казанским клубом», — цитирует агента Sport24.

Ломовицкий перешел в «Рубин» в декабре 2021 года. Его контракт с казанским клубом действует до лета 2026 года. В текущем сезоне 25-летний полузащитник провел 8 матчей в первой лиге.