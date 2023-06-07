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Сегодня, 13:04

Агент Ломовицкого рассказал о будущем полузащитника в «Рубине»

Алина Савинова
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Валериюс Мижигурскис, агент полузащитника «Рубина» Александра Ломовицкого, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«У Александра действующий контракт, он игрок «Рубина». Рассматриваем ли мы другие возможности продолжения карьеры Ломовицкого? Варианты есть всегда, но у футболиста действующее соглашение с казанским клубом», — цитирует агента Sport24.

Ломовицкий перешел в «Рубин» в декабре 2021 года. Его контракт с казанским клубом действует до лета 2026 года. В текущем сезоне 25-летний полузащитник провел 8 матчей в первой лиге.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-07-agent-lomovitskogo-rasskazal-o-budushchem-futbolista-v-rubine
Александр Ломовицкий
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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