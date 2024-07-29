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Сегодня, 14:00

Агент Макарчука: «Был интерес из Турции. Есть разговоры с клубами РПЛ»

Константин Белов
Корреспондент
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Марьяна Кашчелан, агент защитник «Сочи» Артема Макарчука ответила «СЭ» на вопрос о будущем 28-летнего россиянина.

«У Макарчука нет желания покинуть из «Сочи». У клуба стоит задача вернуться в РПЛ, также Морено остался. Артем очень внимательно рассматривает любой траснфер, чтобы не сделать неправильный шаг. К игроку был интерес из Турции, но там предлагали только аренду на сезон, что не устроило ни Макарчука, ни «Сочи». На данный момент есть разговоры с клубами из РПЛ, но какой-либо конкретики нет», — сказала Кашчелан «СЭ».

Макарчук в сезоне-2024/25 провел 3 матча и не отличился результативными действиями.

«Сочи» после третьего тура занимает шестнадцатое место в турнирной таблице Первой лиге, набрав 1 очко.

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