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Сегодня, 12:54

Агент Маркова сообщил, что на зимние сборы футболист поедет с новой командой

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Андрей Талаев, агент нападающего Евгения Маркова, поделился мнением о будущем футболиста.

«У меня есть уверенность в том, что уже зимой Марков будет в новом клубе, он отправится на сборы с этой командой. Перед сборами Евгений подпишет контракт. Это будет клуб РПЛ. «Зенит» или ЦСКА? Скоро все узнаете», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Последним клубом Маркова был «Арсенал» из Тулы, который не включил его в заявку на сезон.

В прошедшем чемпионате Евгений Марков провел 28 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-na-zimnie-sbory-markov-otpravitsya-uzhe-s-novy-m-klubom/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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1.90

П2

24%

2.65

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21%

1.65
Евгений Марков
Футбол
Первая лига
РПЛ
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