Агент Николича опроверг информацию о приходе специалиста в «Рубин»

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Деян Йоксимович, агент сербского тренера Марко Николича опроверг информацию о том, что его клиент может возглавить казанский «Рубин».
«Рубин» общался с Николичем по поводу возможного назначения на пост главного тренера? Первый раз слышу об этом. Журналистам просто скучно. Зима начинается, меньше гуляют, вот и выдумывают подобные вещи», — приводит Sport24 слова Йоксимовича.
15 ноября пост главного тренера «Рубина» покинул Леонид Слуцкий, который работал с командой с декабря 2019 года. Сейчас казанцы занимают третье место в турнирной таблице первой лиги с 34 очками в 19 матчах.
Марко Николич работал в России с «Локомотивом» в период с июня 2020 года по октябрь 2021 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования