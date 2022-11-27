Агент Николича опроверг информацию о приходе специалиста в «Рубин»

Деян Йоксимович, агент сербского тренера Марко Николича опроверг информацию о том, что его клиент может возглавить казанский «Рубин».

«Рубин» общался с Николичем по поводу возможного назначения на пост главного тренера? Первый раз слышу об этом. Журналистам просто скучно. Зима начинается, меньше гуляют, вот и выдумывают подобные вещи», — приводит Sport24 слова Йоксимовича.

15 ноября пост главного тренера «Рубина» покинул Леонид Слуцкий, который работал с командой с декабря 2019 года. Сейчас казанцы занимают третье место в турнирной таблице первой лиги с 34 очками в 19 матчах.

Марко Николич работал в России с «Локомотивом» в период с июня 2020 года по октябрь 2021 года.