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Сегодня, 12:28

Агент Николича опроверг информацию о приходе специалиста в «Рубин»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Деян Йоксимович, агент сербского тренера Марко Николича опроверг информацию о том, что его клиент может возглавить казанский «Рубин».

«Рубин» общался с Николичем по поводу возможного назначения на пост главного тренера? Первый раз слышу об этом. Журналистам просто скучно. Зима начинается, меньше гуляют, вот и выдумывают подобные вещи», — приводит Sport24 слова Йоксимовича.

15 ноября пост главного тренера «Рубина» покинул Леонид Слуцкий, который работал с командой с декабря 2019 года. Сейчас казанцы занимают третье место в турнирной таблице первой лиги с 34 очками в 19 матчах.

Марко Николич работал в России с «Локомотивом» в период с июня 2020 года по октябрь 2021 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-27-agent-nikolicha-vysmeyal-novost-o-peregovorakh-trenera-s-rubinom

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