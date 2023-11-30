Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 14:22

Агент Окоронкво: «Пока рано говорить о том, что Джонатан останется в «Арсенале» до конца этого сезона»

Telegram Дзен

В футбольном агентстве 11MANGMT рассказали, что нападающий Джонатан Окоронкво не вернется в «Краснодар» зимой из аренды в «Арсенале».

«Возвращение в «Краснодар» зимой? Ничего об этом не слышали. Но пока рано говорить и о том, что Джонатан останется в «Арсенале» до конца сезона. Больше понимания появится в течение месяца», — приводит слова агенства «РБ Спорт».

Минувшим летом «Арсенал» арендовал Окоронкво у «Краснодара». В текущем сезоне нигерийский футболист сыграл 20 матчей в Мелбет-Первой лиге, в которых забил 13 мячей и отдать 2 голевые передачи.

Портал Transfermakt оценивает стоимость 20-летнего игрока в 800 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт
0
Читайте также
Футбол на теннисном столе: чемпионат мира по текболу стартовал в Таиланде
У Капризова новый тренер. Однако «Миннесоту» его назначение вряд ли спасет
Экономист объяснил изменения в учете Росстатом пенсионных выплат
Кризисный менеджер мира: умер Генри Киссинджер
Второй россиянин погиб при пожаре в хостеле в Алма-Ате
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Гаджиев — о сотрудничестве с Бердыевым: «Бутылками друг в друга не швыряемся»