Агент полузащитника Аванесяна объяснил, почему игрок перестал попадать в заявку «Балтики»

Футбольный агент Антон Железняков, представляющий интересы полузащитника «Балтики» Тиграна Аванесяна, рассказал, почему игрок не попадает в заявку команды.

«Пока, возможно, ближайшее время он проведет во второй команде, чтобы почувствовать игровой тонус, потому что он немного его растерял. В «Балтике» конкуренция опорного полузащитника достаточно высокая: Кашчелан — капитан команды, Кузьмин. Игнашевич в них больше видит чистого опорника, чем Аванесяна. По мнению тренера, он уступает в конкуренции этим футболистам», — цитирует Metaratings.ru Железнякова.

Этим летом Аванесян перешел из ЦСКА в «Балтику» на правах аренды до конца сезона-2022/23. Контракт 20-летнего россиянина с армейцами рассчитан до 2026 года.

В текущем сезоне Аванесян принял участие в семи матчах калининградской команды, не отметившись результативными действиями.