Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 17:12

Агент полузащитника Аванесяна объяснил, почему игрок перестал попадать в заявку «Балтики»

Мария Гусева

Футбольный агент Антон Железняков, представляющий интересы полузащитника «Балтики» Тиграна Аванесяна, рассказал, почему игрок не попадает в заявку команды.

«Пока, возможно, ближайшее время он проведет во второй команде, чтобы почувствовать игровой тонус, потому что он немного его растерял. В «Балтике» конкуренция опорного полузащитника достаточно высокая: Кашчелан — капитан команды, Кузьмин. Игнашевич в них больше видит чистого опорника, чем Аванесяна. По мнению тренера, он уступает в конкуренции этим футболистам», — цитирует Metaratings.ru Железнякова.

Этим летом Аванесян перешел из ЦСКА в «Балтику» на правах аренды до конца сезона-2022/23. Контракт 20-летнего россиянина с армейцами рассчитан до 2026 года.

В текущем сезоне Аванесян принял участие в семи матчах калининградской команды, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-igroka-avanesyana-obyasnil-pochemu-poluzashchitnik-perestal-popadat-v-zayavku-baltiki-1374905/
ФК Балтика
0
Читайте также
Мужчин-синхронистов приравняли к женщинам. Но не это главное
Автор золотой шайбы Олимпиады сбежал в Канаду. Это не помешало ему стать национальным героем
Песков прокомментировал резкую критику Кадыровым военного руководства
Солдаты ВСУ попали в «огневой мешок» при попытке проникнуть в ЛНР
Минобороны заявило о вклинившихся в позиции российских военных танках ВСУ у Золотой Балки
Почему Новороссия всегда была русской: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Слуцкий отреагировал на скандирования об увольнении со стороны фанатов «Рубина»