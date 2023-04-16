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Сегодня, 10:40

Агент Саплинова: «Игрок был травмирован, и «Рубин» решил его отзаявить. Конфликтов ни с кем не было»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника «Рубина» Александра Саплинова, рассказал «СЭ» о состоянии футболиста.

«Саплинов перед стартом второй части сезона был с травмой, а «Рубину» нужно было освободить место в заявке. Александр скоро должен вернуться в общую группу. Конфликт с Уткульбаевым? Игрок был травмирован, и «Рубин» решил его отзаявить, хотя могли этого не делать. Конфликтов ни с кем не было. Саплинов выбыл надолго, поэтому приняли такое решение. Он сможет восстановиться к середине мая», — сказал Талаев «СЭ».

Саплинов в этом сезоне провел 5 матчей. «Рубин» после 27 туров занимает второе место в турнирной таблице первой лиги.

Первая лига
ФК Рубин (Казань)
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