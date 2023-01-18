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Сегодня, 13:27

Агент полузащитника «Рубина» Ломовицкого заявил, что игрок не собирается покидать клуб

Иван Торопцев
Корреспондент
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Валериюс Мижигурскис, агент полузащитника «Рубина» Александра Ломовицкого рассказал, что футболистом интересуются другие клубы, но в данный момент это не актуально для игрока.

«Контракт Александра с «Рубином» действует еще 3,5 года. Есть ли предложения? Всегда есть, но они не актуальны сейчас», — приводит «РБ Спорт» слова Мижигурскиса.

С июня по декабрь 2022 года Ломовицкий выступал за «Химки» на правах аренды из «Рубина», в конце прошлого года арендное соглашение было досрочно расторгнуто и 24-летний россиянин вернулся в казанский клуб.

В сезоне-2022/23 Ломовицкий забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 19 матчах за «Химки» во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-lomovitskogo-predlozheniya-vsegda-est-no-oni-ne-aktual-ny-sejchas/

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