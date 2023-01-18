Агент полузащитника «Рубина» Ломовицкого заявил, что игрок не собирается покидать клуб

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Валериюс Мижигурскис, агент полузащитника «Рубина» Александра Ломовицкого рассказал, что футболистом интересуются другие клубы, но в данный момент это не актуально для игрока.
«Контракт Александра с «Рубином» действует еще 3,5 года. Есть ли предложения? Всегда есть, но они не актуальны сейчас», — приводит «РБ Спорт» слова Мижигурскиса.
С июня по декабрь 2022 года Ломовицкий выступал за «Химки» на правах аренды из «Рубина», в конце прошлого года арендное соглашение было досрочно расторгнуто и 24-летний россиянин вернулся в казанский клуб.
В сезоне-2022/23 Ломовицкий забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 19 матчах за «Химки» во всех турнирах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования