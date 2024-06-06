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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 14:12

Агент Понсе рассказал о будущем игрока в «Акроне»

Виктория Кравченко
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Агент нападающего «Акрона» Андреса Понсе Даниэль Ямин рассказал, что форвард может покинуть команду этим летом и продолжить карьеру в одном из клубов Первой лиги.

«К Андресу есть интерес, в том числе от клубов Первой лиги. У него заканчивается контракт с «Акроном», скорее всего, он не останется здесь. Мы подумаем над тем, что будет дальше. РПЛ не рассматриваем», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний Понсе провел 38 матчей за «Акрон» во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и 2 результативными передачами. Контракт венесуэльца с клубом действителен до 30 июня 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-ponse-est-interes-ot-klubov-pervoj-ligi-rpl-ne-rassmatrivaem/
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