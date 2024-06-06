Агент Понсе рассказал о будущем игрока в «Акроне»

Агент нападающего «Акрона» Андреса Понсе Даниэль Ямин рассказал, что форвард может покинуть команду этим летом и продолжить карьеру в одном из клубов Первой лиги.

«К Андресу есть интерес, в том числе от клубов Первой лиги. У него заканчивается контракт с «Акроном», скорее всего, он не останется здесь. Мы подумаем над тем, что будет дальше. РПЛ не рассматриваем», — цитирует агента «РБ Спорт».