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Сегодня, 17:23

Агент Пушкин: «Вряд ли Волковым заинтересуются «Зенит» или «Спартак», а «Сочи» вполне может выйти с предложением»

Алина Савинова
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Сергей Пушкин, агент полузащитника «Акрона» Константина Савичева, оценил перспективы игроков тольяттинской команды заиграть в клубах РПЛ.

«Насколько я знаю, пока никаких конкретных запросов по игрокам не поступало, по моему клиенту точно. Шанс заиграть в команде РПЛ есть у каждого футболиста, вопрос предложения и цены. Что касается вратаря Сергея Волкова, им в клубе очень дорожат, свой воспитанник. Даже несмотря на спады, он имеет лимит доверия. Вряд ли им заинтересуются «Зенит» или «Спартак», а середняк РПЛ, такой как «Сочи», вполне может выйти с предложением. Тем более вратарская линия у сочинцев довольно возрастная. Посмотрим, как оно будет в летнее трансферное окно», — цитирует Пушкина Legalbet.

В этом сезоне «Акрон» дошел до финала Пути регионов FONBET Кубка России, где уступил «Краснодару» (0:0, пенальти — 4:2).

Голкипер тольяттинской команды Сергей Волков провел 7 матчей в текущем сезоне FONBET Кубка России, пропустил 2 мяча и 5 игр отстоял на ноль.

Источник: https://legalbet.ru/news/agent-golkipere-akrona-vryad-li-im-zainteresuyutsya/
Футбол
ФК Акрон
Сергей Волков
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