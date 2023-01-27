Агент Адеолы: «Велика вероятность, что на вторую часть сезона он останется в «Родине»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы вингера «Родины» Раймонда Адеолы, сообщил, что игрок отправляется на сборы с командой.

Ранее сообщалось, что переход 21-летнегофутболиста в минское «Динамо» сорвался.

«Пока Адеола в «Родине», сейчас делает визу в Турцию и поедет с командой на сбор. В принципе, велика вероятность, что на вторую часть сезона он останется в «Родине». Но возможны варианты, может быть, им заинтересуется команда из высшей лиги какого-то чемпионата», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

В первой части сезона Адеола провел девять матчей в составе «Родины», результативными действиями не отметился. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 тысяч евро.