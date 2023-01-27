Агент Адеолы: «Велика вероятность, что на вторую часть сезона он останется в «Родине»

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Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы вингера «Родины» Раймонда Адеолы, сообщил, что игрок отправляется на сборы с командой.
Ранее сообщалось, что переход 21-летнегофутболиста в минское «Динамо» сорвался.
«Пока Адеола в «Родине», сейчас делает визу в Турцию и поедет с командой на сбор. В принципе, велика вероятность, что на вторую часть сезона он останется в «Родине». Но возможны варианты, может быть, им заинтересуется команда из высшей лиги какого-то чемпионата», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».
В первой части сезона Адеола провел девять матчей в составе «Родины», результативными действиями не отметился. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 тысяч евро.
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