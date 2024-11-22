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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 17:30

Агент Рыбуса сообщил, что игрок интересен клубам ФНЛ

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Роман Орещук, представляющий интересы бывшего защитника «Локомотива» и «Спартака» Мацея Рыбуса, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Есть пара предложений из первой лиги, но их Мацей пока не рассматривает. Посмотрим, что будет дальше. Приоритет — остаться в России. Понятно, что это может быть РПЛ, но придется проходить через просмотры. Потому что Мацей трезво смотрит на вещи, он пропустил полгода. А в ФНЛ готовы рассмотреть, если будет хороший проект и задачи. Но команды из высших дивизионов в приоритете», — сказал Орещук «СЭ».

34-летний поляк является игроком медийной команды ФК «10». Последним профессиональным клубом Рыбуса был казанский «Рубин».

Мацей Рыбус
Первая лига

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